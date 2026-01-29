EBRD'den 2025'te Türkiye'ye rekor yatırım

EBRD, 2025 yılında Türkiye’yi en büyük faaliyet ülkesi konumunda tuttu. Banka, yıl boyunca Türkiye’de 54 projeye yatırım yaparken, toplam yatırımların yüzde 91’i özel sektöre yönlendirildi. Bankanın Türkiye yatırımları geçen yıl 2,7 milyar Euro ile rekor kırdı. Rakam 2024’te ise 2,6 milyar Euro düzeyindeydi.

EBRD Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü Elisabetta Falcetti, 2025 yatırımlarının Türkiye’nin yüksek yatırım ihtiyacını ve uzun vadeli potansiyelini yansıttığını belirterek, özel sektör işlemlerinden yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve beşeri sermayeye kadar geniş bir alanda uluslararası finansmanın mobilize edildiğini vurguladı. Deprem sonrası toparlanmanın da Banka’nın öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi.

2025’in öne çıkan işlemleri arasında, Fraport TAV Antalya’ya sağlanan 315 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi yer aldı. Bu işlem, kısa vadeli köprü kredinin refinansmanı amacıyla sağlanırken, EBRD’nin Türkiye’de yıl içindeki en büyük sendikasyon işlemi oldu. Banka, 2023 depremlerinden etkilenen bölgelere yönelik taahhüdünü aşarak son üç yılda toplam 1,6 milyar Euro yatırım gerçekleştirdi. 2025’te Adıyaman ve Hatay’daki altyapı projeleri için 195 milyon euro, Mersin Belediyesi’ne ise 45 milyon Euro finansman sağlandı.

EBRD, yatırımlarının yüzde 66’sı yeşil dönüşüme yapıldı

EBRD, 2025’te yatırımlarının yüzde 66’sını yeşil dönüşüme, yüzde 61’ini ise kadınlar için eşit fırsatların desteklenmesine ayırdı. Enerjisa Enerji Üretim’e 250 MW rüzgar santrali yatırımı için 200 milyon dolarlık kredi, Çimsa ve Çimko’ya yönelik karbonsuzlaşma finansmanları ve 1 milyar euroluk üçüncü Türkiye Yeşil Ekonomi Finansman Programı (GEFF III) bu alandaki başlıca adımlar oldu. Ayrıca gençler, kadın girişimciler ve KOBİ’lere yönelik finansmanlarla beşeri sermaye ve kapsayıcı büyüme desteklenmeye devam edildi.

EBRD, 2009’dan bu yana Türkiye’de büyük ölçüde özel sektöre yönelik olmak üzere toplam 23 milyar euronun üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu.