EBRD'den deprem bölgesine 1,5 milyar Euro yatırım kararı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerden etkilenen bölgelere gelecek iki yıl boyunca 1.5 milyar euroya kadar yatırım kararı aldı.

EBRD'nin açıklamasında bu adımının etkilenen şehirlerde beşeri sermaye, geçim kaynakları ve işlerin korunabilmesi için bölge ekonomisinin toparlanması, yeniden yapılanması ve entegrasyonun güçlendirilmesini amaçladığı belirtildi.

Bankanın yatırım kapsamında depremden doğrudan etkilenen kişiler ve işletmeler için yerel bankalara 600 milyon euro büyüklüğünde kredi sağlayacağı, bölgedeki toparlanma ve yeniden yapılandırma çalışmalarında yer alan şirketlere de borç vererek özel sektörün rolünü güçlendireceği belirtildi.