EBRD'den MAY Tohum'a 20 milyon euro yatırım kredisi

Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Taze Fasulye, Sanayi Domatesi ve Tatlı Mısır türlerinde Türkiye’nin tohum ıslahçısı ve üreticisi MAY Tohum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 20 milyon euro yatırım kredisi aldı.

Türk üretici, krediyi Ar-Ge, üretim, Türkiye ve uluslararası pazarlardaki çiftçiler için tohum tedarik süreçlerinde artan işletme sermayesi harcamalarını verimli bir şekilde yürütmek ve sürdürülebilir bir büyüme için kullanacak.

Sürdürülebilir projeleri destekleyen ve güvenilirliği yüksek özel sektör firmalarına finansman sağlayan EBRD’nin verdiği yatırım kredisi ile MAY Tohum, değişen iklim şartlarına uyumu yüksek, çevresel stres faktörlerine toleranslı yeni tohum çeşitlerini geliştirmeye, üretmeye ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe katkı sağlamaya devam edecek.

EBRD’nin sağladığı yatırım desteği, iklim adaptasyonu yatırımlarının yanı sıra, MAY Tohum’un karbon emisyonlarını azaltacak projelere de finansman sağlayacak.