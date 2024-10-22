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EBRD'den Nakkaş Otoyol AŞ'ye 240 milyon euro kredi desteği

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu projesinin son etabının yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi amacıyla 240 milyon euro tutarında bir kredi sağladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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EBRD'den Nakkaş Otoyol AŞ'ye 240 milyon euro kredi desteği
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, A/B şeklinde sağlanacak finansman paketi, 195 milyon euro EBRD kredisi ve Bank of China'ya sendike edilen 45 milyon eurodan oluşacak.

Toplamda 240 milyon avroluk finansman, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesi için sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaltılması, bölgedeki sanayi bölgelerinin birbirine bağlanarak ekonomik faaliyete katkıda bulunması ve mevcut yollar arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.

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