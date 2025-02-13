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EBRD'den Türkiye açıklaması: Merkez Bankası iyi bir iş çıkardı ancak...

EBRD Türkiye Direktörü Elisabetta Falcetti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibini takdir ettiğini belirtti. Falcetti, "Merkez Bankası enflasyonla mücadelede iyi iş çıkardı ancak parasal sıkılaştırma büyüme ile dengelenmeli" dedi.

Haber Merkezi
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EBRD'den Türkiye açıklaması: Merkez Bankası iyi bir iş çıkardı ancak...
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Elisabetta Falcetti, CNBC-e’ye açıklamalarda bulundu.

"Mali disiplin sıkı bir şekilde korunmalı"

Türk ekonomi yönetimine mali disiplin vurgusu yapan Falcetti "Enflasyon, yıl sonu için revize edilen yüzde 24’lük hedefe ulaşana kadar mali disiplinin sıkı bir şekilde korunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye ekonomisinin doğru bir rotada ilerlediğini belirten Falcetti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibinin ortodoks politika çabalarını takdir ettiğini söyledi.

"Merkez Bankası iyi bir iş çıkardı ancak..."

İzlenen rotanın, yatırımcı güveni için olumlu bir sinyal verdiğine değinen EBRD Türkiye Yönetici Direktörü, ekonomi yönetiminin mevcut politikalarını sürdürmesinin çok önemli olduğuna da dikkat çekti. Falcetti ayrıca, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası’nın iyi bir iş çıkardığını ancak parasal sıkılaştırmanın büyüme ile dengelenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Trump tarifeleri çok fırsat sunuyor"

Türkiye’nin küresel ekonomideki konumunu da değerlendiren Falcetti, Trump yönetiminin yeni tarife planlarını Türkiye için bir riskten çok fırsat sunduğunu belirtti. Bu durumu ise Türkiye'nin Avrupa ve Asya'ya yakın tedarik sağlayabilecek güçlü bir lojistik ve üretim altyapısı geliştirdiğine dayandırdı.

EBRD'nin Türkiye'deki rolü

Türkiye Yönetici Direktörü, EBRD’nin üst üstre 5 senedir rekor yatırım yaptığı ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek mevcut yüksek faiz ortamında EBRD’nin Türkiye’de daha aktif hale geldiğini vurguladı. Yatırım ortamındaki iyileşmenin ise devam etmesi halinde bankanın Türkiye'ye desteğinin süreceğini belirtti. Falcetti "Bu yıl da yatırım ortamı iyileşir ve makro göstergeler stabil kalırsa desteğimiz güçlü olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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