EBRD'den Türkiye’ye 2,2 milyar Euro yatırım

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette bankanın yatırım ve faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyaretin verimli geçtiğini vurgulayan Guyett, özellikle inovasyon ekonomisindeki girişimlerin müşterilerine büyük cesaret verdiğini söyledi.

"Türkiye'de oldukça fazla fırsat var"

Türkiye'deki müşterilerinin oldukça yüksek düzeyde entelektüel sermayeye ve ilginç ürün yeteneklerine sahip olduğuna işaret eden Guyett, "Müşterilerimizin enerji dönüşümüne ve geleceğin enerji sisteminin oluşturulmasına olan bağlılıklarından çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Guyett, EBRD'nin temiz enerji, geleceğin enerji sistemi, özel sektörün gelişiminin desteklenmesi ve özel sektörün harekete geçirilmesi alanlarında görevini yerine getirmesi için Türkiye'de oldukça fazla fırsat olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de bu yıl da çok güçlü bir performans sergilemeye devam ettiklerini aktaran Guyett, "Yılın bu zamanına kadar Türkiye'deki yatırımlarımız 2,2 milyar euroya ulaştı. Bu yatırımlar kurumsal, küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansal kuruluşlarla ortaklıklarımız, enerji, altyapı ve inovasyon alanlarında olmak üzere 42 farklı projeye yapıldı. Yıl sonunda, 2024’teki (2,6 milyar euro) yatırım hacmine ulaşacağımızı ve hatta bu seviyeyi aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"İstanbul'u bölgesel merkezlerimizden biri yapmaya karar verdik"

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Guyett, İstanbul’u bölgesel merkezlerinden biri yapmaya karar verdiklerini bildirerek, "Bu kapsamda buradaki istihdamımızı da büyütüyoruz. Buradaki ekiple zaman geçirme şansım da oldu ve burada çok yetenekli çalışanların olduğunu görmek beni oldukça memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Guyett, jeopolitik gelişmelerin sonucu olarak veri dağıtımı ve veri yerelleştirmenin arttığını, Türkiye'nin bir merkez olmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Girişimlere destek olduğumuz için oldukça mutluyuz"

Deprem bölgesinin yeniden inşası için taahhüt ettikleri miktarı aşarak 1,6 milyar euroya ulaştıklarını aktaran Guyett, "Bölgede yerinden edilmiş insanlara destek olduğumuz, barınma imkanlarına katkı sağladığımız ve KOBİ’ler başta olmak üzere girişimlere destek olduğumuz için oldukça mutluyuz ve buna devam edeceğiz." dedi.

Guyett, deprem bölgedeki destek ve yatırımları sürdürmek için bir dizi girişim üzerinde çalıştıklarının ve bazı bölgelerin özellikle daha fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Türkiye'deki uzun vadeli fırsatlara ilişkin çok iyimser olduğunu belirten Guyett, Türkiye'nin genç, büyüyen, iyi eğitimli bir nüfusa ve elverişli bir demografik yapıya sahip olduğunu söyledi.

Guyett, Türkiye'deki ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmeye devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Enflasyonun yavaşladığını gördük ve birçok iş insanı gibi biz de açıkçası, hükümetin enflasyonu daha da düşürmesini istiyoruz. Hükümetin uyguladığı politikaların enflasyonu daha da düşürmeye devam edeceğine güvenimiz var. Ancak enflasyon müşterilerimiz ve tabii ki bizim için de endişe kaynağı olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"Dünyadaki değişen ticaret eğilimleri Türkiye'ye fayda sağlayacak"

Greg Guyett, küresel ticarette eğilimlerin değişmeye devam edeceğini ifade ederek, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret dengelerinin bu değişimden etkilendiğini söyledi.

Dünyadaki değişen ticaret eğilimlerinin Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayacağını belirten Guyett, şunları kaydetti:

"Asya-Avrupa koridorunda daha fazla ticaret görüyoruz. Türkiye'nin Batı Avrupa'ya açılan bir kapı ve bölgesinde çok güçlü bir merkez olarak iyi bir konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, Türkiye'deki derin entelektüel sermaye ve eğitimli nüfusla birleştiğinde, bu unsurların ülke için uzun vadeli fırsatlar yaratacağı konusunda çok iyimserim."

"Bu bölge kritik mineraller açısından da çok önemli"

Guyett, Türkiye ve çevresinin geleceğin enerji ve endüstriyel sistemlerinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı için daha da önem kazanacağını aktararak, "Bu bölge kritik mineraller açısından da çok önemli. Dünyanın bu bölgesinin bazı doğal avantajları var. Türkiye ve bu bölgeler bu avantajlardan yararlanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemin verinin yerelleştirilmesi dahil daha teknoloji odaklı olacağına işaret eden Guyett, "Bu noktada hükümetin özellikle enerji sektörü olmak üzere ortaya koyduğu planlar sayesinde Türkiye’nin iyi pozisyon aldığını düşünüyorum. Türkiye'deki çalışan nüfusun ne kadar eğitimli ve teknolojiye açık olduğu göz önüne alındığında, bu fırsatın devam edeceğini de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, EBRD'nin 2024'te Türkiye yatırımları önceki yıla göre yüzde 4 artarak 2,6 milyar euroya çıkmış ve yıllık bazda en yüksek yatırım olarak kayıtlara geçmişti. Banka, Türkiye'ye 2023'te 2,5 milyar euro, 2022'de 1,6 milyar euro yatırım yapmıştı.