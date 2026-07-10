EBRD'den Türkiye'ye ilk yarıda 1,2 milyar Euro kredi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2026'nın ilk yarısında Türkiye'deki sürdürülebilir kalkınma, altyapı ve deprem bölgesi projeleri için 1,2 milyar Euro kredi sağladı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), yürüttüğü finansman programları kapsamında 2026'nın ilk yarısında Türkiye'deki projelere toplam 1,2 milyar euro kredi sağladı.
Bankanın sağladığı finansman, sürdürülebilir kalkınma, altyapı modernizasyonu ve deprem bölgesinin yeniden imarına yönelik projelerin tahsisatları kapsamında kullandırıldı.
EBRD, son yıllarda da Türkiye'ye yönelik yüksek finansman hacmini korudu.
Banka, 2024 yılında Türkiye'deki projelere 2,6 milyar euro, 2025 yılında ise 2,7 milyar euro kredi desteği sağlamıştı.