EBRD'den Türkiye'ye rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), depremlerin ardından toparlanma ve yeniden yapılanma ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vererek 2023 yılında Türkiye'ye 2,48 milyar Euroluk rekor bir yatırım yaptı.

Türkiye aldığı 2,48 milyar Euro yatırım ile EBRD'nin 2023 yılında yatırım yaptığı tüm ekonomiler arasında ilk sırada yer aldı.

EBRD, 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar Euro, 2021 yılında ise 2 milyar Euro yatırım yapmıştı.

EBRD, depremden etkilenen bölge için bölge ekonomisinin toparlanması, yeniden inşası ve yeniden entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan çok yıllı 1,5 milyar Euroluk bir yatırım planı açıkladı. Plan, etkilenen işletmeler ve bireyler için finansal fırsatları genişletmek üzere yerel ortak bankalar aracılığıyla sunulan 600 milyon Euroluk Afet Müdahale Çerçevesine ek olarak, altyapı yatırımlarını ve küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için özel sektör desteğini de içermekter.

EBRD, deprem müdahale planının bir parçası olarak bölgedeki şirketlere ve bireylere 800 milyon Euro'dan fazla kaynak sağladı. Bu kaynak, EBRD'nin 2023 yılında Türkiye'ye yaptığını yatırımların yüzde 30'undan fazlasını oluşturdur.

Afet Müdahale Çerçevesi kapsamında İş Bankası, DenizBank, Akbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi aracılığıyla yapılan yaklaşık 400 milyon Euroluk ödemeye ek olarak, etkilenen bölgedeki diğer önemli EBRD yatırımları arasında elektrik dağıtım şirketi Enerjisa Enerji'ye 100 milyon Euro, polyester üreticisi SASA Polyester Sanayi'ye 75 milyon Euro ve enerji şirketi Mav Elektrik'e 25 milyon Euro kredi yer aldı.

EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, "Şubat depremlerinin yol açtığı hasarın büyüklüğü göz önüne alındığında 2023 yılı Türkiye ve halkı için çok zorlu bir yıl oldu. EBRD ülkeye olan bağlılığını sürdürdü ve olağan önceliklerini korumanın yanı sıra, etkilenen bölgedeki işleri, geçim kaynaklarını ve beşeri sermayeyi korumayı amaçlayan kapsamlı bir deprem müdahale planını uygulamaya koymakta hızlı davrandı. Yapılması gereken daha çok şey var ve Banka önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma çabalarına ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam etmeye hazırdır" dedi.