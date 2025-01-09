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EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yatırımları, 2024'te yıllık bazda yüzde 26 artarak rekor kırdı. Türkiye yatırımlarda yine ilk sırada yer aldı.

Haber Merkezi
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EBRD'nin yatırımları 2024 yılında rekor kırdı: Türkiye yine ilk sırada yer aldı
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan yatırımlar, Ukrayna'daki daha fazla proje ve yeşil finansman sayesinde 2024'te yıllık bazda yüzde 26 artarak 16,6 milyar euro ile rekor kırdı. Türkiye yatırımlarda yine ilk sırada yer aldı.

EBRD, geçen yıl finanse edilen 584 projenin dörtte üçünden fazlasının özel sektöre yönlendirildiğini bildirdi.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "Ukrayna'ya verilen destek seviyesi geçen yıla kıyasla arttı. Bir diğer bileşen ise yeşil yatırım ve yenilenebilir enerji geliştirme stratejileri konusunda birçok ülkeyle yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcıları çekmek için çok fazla çalışma yaptığımız bir noktaya gelmiş olmamız; örneğin Özbekistan veya Mısır gibi ülkelerde." dedi.

Renaud-Basso, Türkiye'nin geçen yıl en büyük yatırım destinasyonu olmaya devam ettiğini, ardından Ukrayna, Mısır, Polonya ve Özbekistan'ın geldiğini söyledi.

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