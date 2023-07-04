Ebru Firuzbay: Ara zamda yılsonu enflasyonu da dikkate alınmalı

Kurban Bayramı’nın geride kalmasıyla yeniden mesaiye başlayan iş dünyasında ana gündemlerden biri ara zamlar. Türkiye’deki yüksek enfl asyon ve kurdaki hızlı yükseliş paralelinde asgari ücret Temmuz- Aralık dönemi için yüzde 34 artışla 11.402,32 TL’ye çıkarılmıştı. Bu artış, şirketlerde ara zamları gündeme getirdi. Ücret zamları konusunda iş dünyasının nabzını tuttuklarını belirten Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada asgari ücret zammının beklentilerden çok uzak olmadığını belirterek, “Yüzde 34 oranındaki artış, çalışan tarafında beklentiyi bir miktar karşılar, olumlu bir hava yaratır. Öte yandan, asgari ücretle ilgili her türlü düzenleme diğer iş gücü piyasasında da beklenti yaratıyor” dedi.

“Birçok şirket ara zammı çalışıyor”

İşverenlerin de son dönemde öncelikli gündemlerinden birinin ara zamlar olduğunu ifade eden PERYÖN Başkanı, konuyla ilgili şunları söyledi: “Son iki yıldır yüksek enfl asyon ortamında yılda bir artıştan minimum iki artışa dönüldü. Dolayısıyla temmuz için zaten birçok şirket ara dönem zammını çalışıyor. Asgari ücret baz oldu ancak illa o oranda zam yapılacak diye bir durum yok. Kaldı ki, yılsonu enfl asyonu da bizim ücretlerde dikkate almamız gereken bir konu. Genel olarak şirketlerin çoğu ocak ya da nisan ayında yapar asıl zamlarını. İşvereni çalışanı ve toplumu mağdur etmeyecek bir formül üretmek gerekiyor.”

PERYÖN, geçtiğimiz günlerde asgari ücretteki ara dönem artışlarının çalışma hayatına, çalışana, işverene ve değişen trendlere etkisinin incelendiği bir webinar düzenledi. Moderatörlüğünü Akkök Holding ve Akenerji CHRO’su, PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Erzurumlu Cengiz’in üstlendiği ‘İş Dünyasının Sıcak Gündemi Ara Dönem Asgari Ücret Artışı’ başlıklı webinar’da konuşmacı olarak İSPER AŞ. Genel Müdürü ve PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Banu Saraçlar ile MERCER CEO’su ve PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi Dinçer Güleyin yer aldı.

MERCER CEO’su ve PERYÖN Danışma Kurulu Üyesi Dinçer Güleyin, MERCER bünyesinde piyasanın nabzını ölçmeye yönelik yaptıkları araştırmaya göre “asgari ücretle ilgili yüzde 25- 30 bandında oluşan beklentinin ağırlıklı olduğunu, gerçekleşen oranın beklentinin üzerinde kaldığını” belirtti. Güleyin, konuşmasına şöyle devam etti: “Yılda iki kez ve üzerinde ücret artışı yapmayı hedefl eyen şirketlerin araştırmamızın toplam katılımcısına oranı yüzde 67. Önümüzdeki yıl enfl asyonda çok hızlı düşüş beklentisinde olmadığımız için, bu oranın gelecek yıl da korunacağını düşünüyorum.”

“Farklı oran adaletsizlik duygusu yaratıyor”

PERYÖN Yönetim Kurulu Üyesi Banu Saraçlar, asgari ücret artışının tüm pozisyonlara uygulanamadığı durumlarda motivasyon ve verimliliğin düştüğünü vurguladı. Saraçlar, “Araştırmamıza katılan firmaların üçte biri bu artışı diğer seviyelere yansıtamadığını belirtiyor. Bu da aslında şirket hiyerarşisini bozan bir etki göstermekte. Şirketler bunu ilave ödemeler, prim, market kartı, hediye çeki gibi özel ödemelerle telafi etmeye çalışıyor. Ama uzmanlık seviyesi görevlerde bunun bir adaletsizlik duygusuna yol açtığı, verimsizlik ve motivasyon kaybı oluşturduğu paylaşılıyor. Bu durumun orta vadede işgücü kaybına yol açacağı öngörülüyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul’daki işgücünün çeşitli sebeplerle Anadolu’ya kaydığını gördüklerini söyleyen Saraçlar: “İstanbul’daki alım gücü seviyesi ve alternatif işlerin olması işgücü temini açısından firmalarda güçlük yaratıyor. Bununla birlikte deprem gündemi ve barınmayla ilgili sıkıntılar da devreye girdi. Özellikle Türkiye çapında faaliyet gösteren, İstanbul ofisi olan firmaların yoğun nakil talebi aldıklarını görüyoruz” dedi.

Genç PERYÖN, kuşaklar arası köprü kuruyor

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. 4 bine yakın üyesi ile 2,5 milyon çalışana ulaşan derneğin Genç PERYÖN adıyla oluşturduğu danışma kurulu kuşaklar arası iletişimi sağlıyor. Her kuşağın yetişme tarzının farklı olduğunu belirten PERYÖN Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, “İş dünyasında giderek Z kuşağı sayısı artacak. Bu gençler nasıl bir iş hayatı istiyor, beklentileri neler, gibi konularda Genç PERYÖN yönetim kurulumuza ses oluyor” açıklamasını yaptı. Kadın istihdamını artırmaya yönelik de önemli çalışmalar yürüten derneğin en önemli gündemlerinden biri de ekim ayında İstanbul’da gerçekleştireceği PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi olacak. Kongre, insan yönetimi profesyonelleri, uzman konuşmacılar ve sektörün gelen firmalarını bir araya getirecek.