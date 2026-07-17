EBSO, iki yeni binada hizmet verecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN

Temeli Haziran 2024'te atılan, yaklaşık 6 bin metrekare kullanım alanına sahip 5 katlı bina, EBSO'nun İAOSB'deki yeni hizmet merkezi olarak faaliyet gösterecek. Açılış töreninde konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni binanın uzun yıllara yayılan ortak emeğin ürünü olduğunu belirterek, EBSO'nun ikinci yüzyıla güçlü bir kurumsal altyapıyla hazırlandığını söyledi.

EBSO'nun yeni hizmet binasının açılışında konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, “Bugün hep birlikte odamızın tarihindeki en özel günlerden birine tanıklık ediyoruz. Bu bina, uzun yıllara yayılan ortak emeğin ve kararlılığın bir sonucudur. Sürece katkı sağlayan geçmiş dönem başkanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ağustos ayında Konak'taki EBSO Center'ın da açılışını gerçekleştirerek İzmir sanayicisine iki yeni hizmet binasıyla katkı sunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında, İzmir sanayisinin üreten, gelişen ve güçlenen yarınlarına ev sahipliği yapacak bu binayı tamamlamak bizler için bir gurur” dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “15 Aralık 2025'ten bu yana hizmet veren binamızın resmi açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte katkı sunan geçmiş dönem başkanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace’ye ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Ağustos ayında Kordon'daki tarihi hizmet binamız EBSO Center'ın da açılışını yapacağız. Böylece EBSO, İzmir sanayicisine iki hizmet binasıyla katkı sunmayı sürdürecek. Görev süremiz boyunca ortak akıl, uzlaşı ve 'Ben değil biz' anlayışıyla hareket ettik. Sanayimizin rekabet gücünü artırmak, üyelerimizin dönüşüm sürecine uyum sağlamasını desteklemek, üretimin sürdürülebilirliğini korumak için çalıştık. Dünya yeni bir dönüşümden geçerken üretimin, sürdürülebilirliğin ve rekabet gücünün her zamankinden daha önemli olduğuna inanıyoruz. TOBB çatısı altında Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vereceği her türlü görevde bundan sonra da sorumluluk almaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.