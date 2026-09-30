EBSO/Yorgancılar: 500 bin fon yatırımcısı için daha hızlı aksiyon alınmalı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, son dönemde yatırım fonlarında yaşanan yüksek değer artışlarının vatandaşların ilgisini bu alanlara yönelttiğini belirterek, yatırımcıların korunması için denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkin işletilmesi gerektiğini söyledi. Yatırım fonlarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından izin verilen ve denetlenen yapılar olduğuna dikkat çeken Yorgancılar, yüz binlerce yatırımcının parasının söz konusu fonlarda değerlendirildiğini belirterek, “500 bin kişinin yatırımcının parası böyle bir sistemde değerlendiriliyorsa, böyle bir şey olmaz. Olmamalı, böyle bir düzen olmamalı” diye konuştu.

Bunun altında bir sebep var!

Fonların son dönemde ulaştığı değer artışlarına dikkat çeken Yorgancılar, “Burada yaklaşık 500 bin kişilik bir yatırımcı var. Bunlar vatandaşımız, sokaktaki arkadaşlar. 13 bin lira yatıran da var, 2 milyon yatıran da var, 500 bin lira yatıran da var. Neden bu fonlar cazip? Tera’nın fonu Ocak 2025’te 109 lira 18 kuruşmuş, 2026 Eylül’ünde 10 bin 308 lira olmuş. Yani yüzde 9 bin 341, yaklaşık 1,5 yılda bu kadar artabiliyorsa bunun altında bir sebep olması lazım” dedi.

Söz konusu fonlarda yaklaşık 500 bin kişinin yatırım yaptığını belirten Yorgancılar, “Bu 500 bin kişi parasını burada değerlendirirken, bunu izni veren kim? Bu fonların kurulmasına izin veren SPK değil mi? Denetleyen kim? SPK. Peki buradaki paraları, işte haberlerde okuyoruz, çıkan yazıları görüyoruz, bir kişinin gelip ‘Bize de söz bari, biz de 63 milyon lira para yatırıp 2 milyar paraya getirsek, iki daha yapar’ demesi gibi böyle bir şey var mı? Bunu yapan, izni veren belli, SPK; denetleyen kurum SPK, kontrol eden SPK. Sonuçta 500 bin yatırımcının parası. Arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Olmamalı, böyle bir düzen olmamalı. Devletin bu konularla ilgili çok daha hızlı aksiyon alıp bunları cezalandıran bir sistemi oluşturması lazım. İnşallah buradaki sebebiyet verenlerin de tamamı cezalandırılır ve gerekli bedeller de ödetilir” dedi.

Sülün Osman'dan Foncuklara…

Türkiye’de geçmişte yaşanan benzer olayları hatırlatan Yorgancılar, “Bu ülkede geçmişte Sülün Osman vardı, Banker Kastelli vardı, Jet Fadıl vardı, Tosuncuk vardı. Şimdi de Foncuk çıktı. Ama ben aslında bunlara da kabahat bulamıyorum. Hürriyet gazetesinin orta sayfasında ‘Maldivler’de odanız hazır’ diye otel reklamları vardı, reklama inanan vatandaş gidip alıyordu. Tosuncuk ‘mavi yumurta yapacağım’ dedi. Millet gitti, Tosuncuk’tan hisse aldı. Kastelli dağıttı, dağıttı, dağıttı, sonra İsviçre’ye gitti paralarla” diye konuştu.

EBSO'da eylül toplantısı veda buluşmasına döndü

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) eylül ayı meclis toplantısı, kurumda uzun yıllar görev yapan isimlere veda buluşmasına dönüştü. 53 yılını EBSO'ya adayan Genel Sekreter Mustafa Kalyoncu ile 21 yıllık oda hizmetinin ardından Meclis Başkanlığı görevini tamamlayan İbrahim Gökçüoğlu'na alkışlarla veda edilirken, 17 yıllık Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin ardından son kez meclis kürsüsüne çıkan Ender Yorgancılar da duygusal bir konuşma yaptı. Görevi sağlık ya da başka bir zorunluluk nedeniyle değil, kendi iradesiyle bıraktığını belirten Yorgancılar, "Bu bayrağın bizden sonra gelecek başkanlara da devredilmesi gerekiyor" dedi. EBSO'da meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirleneceği seçim 6 Ekim 2026'da, yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulunun belirleneceği seçim ise 13 Ekim'de yapılacak.