EBSO/Yorgancılar: Yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 33–34 bandında

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yıl sonu enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomide belirsizliklerin küresel ölçekte arttığını vurgulayan Yorgancılar, Türkiye’nin mevcut program çerçevesinde yıl sonunu yüzde 33–34 bandında enflasyon ve yüzde 38 civarında faiz oranı ile kapatmasının muhtemel olduğunu söyledi. Yorgancılar, ekonomik programda kısmi ilerleme sağlandığını ancak kur hareketleri ve maliyet baskılarının ihracatçı üzerindeki yükünün arttığını belirtti. Ülkedeki ekonomik dalgalanmaya değinen Yorgancılar, “Bakan Mehmet Şimşek’in başlattığı ekonomik programda istenilen seviyenin yüzde 6 altındayız. Faizler yüzde 39,5’e kadar çıktı, geçmişte bu rakam 8,5’di. Merkez Bankası’nın para politikası ile bir tane toplantısı kaldı. Bu toplantıda alınacak faiz kararını belki 1-2 puan aşağı indirirler. Yüzde 33-34 enflasyon, yüzde 38 oranında bir faizle seneyi bitiririz” diye konuştu.

Çin’in 5 yıllık kalkınma planı

Çin’in açıkladığı 5 yıllık kalkınma planına değinen Yorgancılar, “Kalkınma planı başlıklarından biri teknoloji ve yenilik odaklı dönüşüm. Dijital Çin inşası gibi alanlarda önemli bir şekilde ön plana çıkıyor. İç talebin güçlendirilmesi ve birleşik pazar hedefi var. Yeşil dönüşüm başlığı var. Çok kez anlattık. Bölgesel eşitsizlikleri gidermek ve kırsal kalkınma başlığı bana sorsanız en büyük tehlike. Pekin, Şangay gibi şehirlerin standartların hayat şartları ile iç tarafların yaşadığı standartlar aynı değil. Devlet de bunun farkında. Bölgesel eşitsizliği kaldırmak için plan yapıyorlar. Son olarak güvenlik ve gelişme dengesi var. Her bir başlık her ülke için geçerli. Önemli olan tespit değil, gereğini yapmak. Gereğini yapan ülkeler kalkınacak. Çin’den her gelen büyük bir hayranlıkla geliyor” ifadelerine kullandı.

■ “EBSO 15 Aralık’ta yeni yerine taşınıyor”

Yorgancılar, Çiğli’deki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden yeni hizmet binasının 15 Aralık 2025 tarihinde üyelerin hizmetine gireceğini açıklayarak, “Yeni binamız ile ilgili sağ olsun Atatürk OSB’miz her türlü desteği veriyor. Çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Biraz eksikler var. Ama en önemli eksik, oturma raporunun ve meclisimizin aldığı kararla tapuya 49 yıllığına kira kaydı şerhinin konulması. Bunlar yapıldıktan sonra taşınmamız gerekiyor. 13 Aralık’ta taşınmaya başlayacağız. Hafta sonu bütün bilgi işlem sistemleri aktarılmış olacak. 15 Aralık Pazartesi bir üyemiz aradığı zaman hizmet sunacak durumda olmamız lazım” dedi.