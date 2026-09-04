"EBSO'yu İzmir sanayisinin dönüşüm merkezi yapacağız"

AHMET USMAN / EKONOMİ

Swissotel Büyük Efes’te gerçekleştirdiği basın toplantısında “Yeni Nesil Sanayicilik Vizyonu”nu kamuoyu ile paylaşan Karabağlı, kendisinin sanayiciliğe demir atölyesi işleten babasının yanında çırak olarak adım attığını, elektronik mühendisliği okuduktan sonra küçük bir atölyede kendi işletmesini kurduğunu, bugün ise elektrikli araç üretir noktaya geldiğini ifade ederek, “Geleneksel sektörlerde çağdaş üretim tesisleri kurarken elektrikli araç, batarya, aydınlatma ve kompozit malzeme gibi geleceğin alanlarına yatırım yaptım. Bir fikri yatırıma, yatırımı üretime, üretimi ise pazarda karşılığı olan bir değere dönüştürmenin ne anlama geldiğini yaşayarak öğrendim. Bugün bu birikimi İzmir sanayisinin geleceği için kullanmak amacıyla adayım” dedi.

EBSO’yu tepeden karar verilen, üyelerin ise alınan kararları izlediği bir yapı olarak görmediklerini anlatan Karabağlı, “Başkanın görevi bütün yetkiyi kendisinde toplamak değil, ortak hedefi belirlemek ve farklı birikimleri bu hedef doğrultusunda harekete geçirmektir. Meslek komitelerinin daha etkin olduğu, çalışma komisyonlarının çoğaldığı, asil ve yedek bütün üyelerin sürece katkı sunduğu bir yönetim kuracağız. Genç sanayicileri, kadın yöneticileri, girişimcileri ve farklı görüşleri karar mekanizmalarına dahil edeceğiz” diye konuştu.

“Voltran’ın merkezinde EBSO olmalı”

Hayalinin İzmir'i Türkiye’nin teknoloji başkenti yapmak olduğunu belirten Karabağlı, “Üreten, teknolojiyi geliştiren, ihracat yapan, gençleri sanayiye çeken, yeşil dönüşümde öncü, yüksek katma değer ve markalar yaratan ve her zaman geleceğe hazırlanan bir İzmir sanayisi hayal ediyorum. Bir anlamda İzmir Sanayi Teknoloji koridorunu kurmuş olacağız. Bunun anlamı şu; sanayicinin gerçek problemini üniversitenin bilgisiyle, girişimcinin fikriyle, teknoloji şirketlerinin kabiliyetleriyle buluşturacağız. İzmir Türkiye'nin teknoloji başkenti adayıdır. EBSO da bu ortaklığı kuran, geliştiren ve sürdüren ‘orkestra şefi’ rolünü üstlenebilir. Oluşturulan Voltran’ın merkezinde EBSO olmalıdır. Üretimin geleceğini yalnızca fabrikalarımızın büyüklüğü değil, sanayicimizin dönüşebilme gücü belirleyecek. Biz, bu dönüşümün öncüsü ve oyun kurucusu olmak için buradayız” diye konuştu.