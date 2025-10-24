Ebubekir Şahin Türk Telekom Genel Müdürlüğü'ne atandı



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yaşanan görev değişiminin ardından RTÜK'te başkanlık koltuğunu Mehmet Daniş'e bırakan Ebubekir Şahin, Türk Telekom Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Türk Telekom'un Genel Müdürü Ümit Önal'ın, Siber Güvenlik Başkanlığına atanmasının ardından Türk Telekomünikasyon A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Ebubekir Şahin’in Genel Müdürlük görevine getirildiğini bildirdi.

Ebubekir Şahin kimdir?

1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Ebubekir Şahin, ilköğrenimini Rize’de, lise eğitimini ise Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şahin, 2002 yılında aynı üniversitenin Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerinin başlangıcı

Çalışma hayatına İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde memur olarak başlayan Şahin, Refah-Yol hükümetleri döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili danışmanlığı yaptı. 2002 yılı itibarıyla AK Parti’nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kamu görevleri ve yöneticilik deneyimi

Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği ve Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerinde de yer aldı. 2011–2014 yılları arasında Anadolu Ajansı’nda İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.

Bakanlık ve üst kurul görevleri

2014–2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yapan Şahin, 6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca 16 Ekim 2017’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçildi. 23 Ocak 2019’da yapılan seçimle RTÜK Başkanlığı görevine getirildi ve 18 Ekim 2023’te yeniden seçilerek dördüncü dönem başkanlık görevini sürdürdü.

Kişisel yaşamı

Ebubekir Şahin evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.