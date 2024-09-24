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ECB Başkanı Lagarde: Fed’le konuşuyoruz ama eş güdümlü çalışmıyoruz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüş alışverişinde bulunduklarını, ancak eş güdümlü çalışmadıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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ECB Başkanı Lagarde: Fed’le konuşuyoruz ama eş güdümlü çalışmıyoruz
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Pazartesi günü geç saatlerde New York'ta yayınlanan Daily Show’da ​​Jon Stewart'a konuşan Lagarde, Powell ile konuşup konuşmadığına ilişkin sorulan soruya "Birbirimizle konuşuyoruz ama eş güdümlü çalışmıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bloomberg'in haberine göre, Euro Bölgesi’ndeki enflasyon belirgin şekilde yavaşladı ve bu ay da yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor.

Yine de her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Lagarde, "Hedefim yüzde 2, yüzde 2'ye ulaşmak istiyorum. Ağustos ayında yıllık tüketici fiyat artışı yüzde 2,2'ydi, ancak yüzde 2'de olduğumuzdan ve yüzde 2'de kaldığımızdan emin olmak istiyorum. Çok yaklaşıyoruz." dedi.

ECB ikinci kez faiz indirdi, oranlarda teknik ayarlama yaptı

ECB 12 Eylül’de enflasyonun yüzde 2'ye doğru gerilemesi ve ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeler nedeniyle bu yıl ikinci kez faiz oranları düşürdü. Mevduat faizi beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirimle yüzde 3,5'e çekildi.

ECB, borçlanma maliyetleri için belirli bir patika taahhüt edemeyeceğini yineledi. Açıklamada, "Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümüne ilişkin güncel değerlendirmesi, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarım mekanizmasının gücüne dayanarak, para politikası sıkılığının derecesini hafifletmek için bir adım daha atılması artık uygundur" denildi.

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