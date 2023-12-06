ECB faiz artırımını masadan kaldırabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu’nun Alman üyesi Isabel Schnabel, enfl asyondaki "kayda değer" düşüş göz önüne alındığında, bankanın daha fazla faiz artırımını masadan kaldırabileceğini ve politika yapıcıların faiz oranlarının 2024 ortasına kadar sabit kalması için rehberlik etmemeleri gerektiğini söyledi. Schnabel Reuters ile özel söyleşisinde, “En son açıklanan enflasyon rakamları faiz artırımını oldukça düşük bir ihtimal haline getirdi” dedi. Schnabel arka arkaya gelen üç iyi enflasyon verisinin ardından duruşunu değiştirdiğini belirtti. ECB’nin en şahin üyelerinden biri olarak tanımlanan Schnabel daha bir ay önce faiz artırımının bir seçenek olarak kalması gerektiğini, çünkü enflasyonla mücadelenin son milinin en zorlu dönem olabileceğini söylemişti. Euro Bölgesi para piyasaları, pazartesi günü %72 olan ECB'nin martta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını Schnabel’in açıklamalarının ardından %84 olarak fiyatladı. Söyleşide John Maynard Keynes’e atfedilen bir sözü de tekrarlayarak “Gerçekler değiştiğinde ben de fikrimi değiştiririm. Siz ne yaparsınız efendim?” ifadesini kullandı. Hızla değişen enfl asyon rakamlarının, yukarı çıkarken olduğu gibi aşağı inerken de şaşırttığı göz önüne alındığında, politika yapıcıları piyasaları faiz hamleleri konusunda çok ileriye yönlendirmemeleri konusunda uyaran Schnabel, “Her iki yönde de birçok kez şaşırdık. Bu nedenle altı ay içinde gerçekleşecek bir şey hakkında açıklama yaparken dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

ECB anketine göre enflasyon beklentileri sabit

ECB'nin dün açıklanan Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro bölgesindeki tüketicilerin gelecek yıl için enfl asyon beklentileri sabit kalırken, ekonomik büyüme beklentileri kötüleşti. Tüketicilerin 12 ay için ortalama enfl asyon beklentisi yüzde 4’te sabit kaldı. Tüketicilerin gelecek 3 yıl için enfl asyon beklentisi ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti. Piyasalar, ECB’nin %4’lük mevduat faizinde beşten fazla indirim yapılacağını ve ilkinin Mart ayında gerçekleşeceğini fiyatlıyor. Yine ede temkinli davranılması gerektiğini vurgulayan Schnabel “İki yıldan fazla bir süredir hedefin üzerinde seyreden enfl asyonun ardından, ihtiyatlı davranmamız gerekiyor” dedi. “Genel fiyat artışının sonbaharda hızla düşmesi bekleniyordu ancak değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan temel enfl asyondaki hızlı düşüş, ihtiyatlı iyimserliği destekliyor. Bu oldukça dikkat çekici. Son enfl asyon verisi bana en geç 2025 yılında %2’ye geri dönebileceğimize dair daha fazla güven verdi” ifadelerini kullanan Schnabel, ancak enfl asyonla mücadelenin henüz kazanılmadığını, enfl asyonun temelinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ve ücret artışının yavaşladığını söyledi.

Euro bölgesinde enflasyon kasımda %2,4’e gerilemişti

Euro bölgesinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak açıklandı. Avrupa İstatistik Ofi si (Eurostat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Euro bölgesinde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enfl asyon kasımda yüzde 2,4 olarak belirlendi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti. Piyasa beklentileri, ekimde Euro bölgesinde yıllık enfl asyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi. Kasım ayı verisinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enfl asyon yüzde 6,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,5 geriledi.