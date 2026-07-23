ECB faiz kararını açıkladı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayı para politikası toplantısında üç temel politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak sabit bıraktı.
Buna göre banka, mevduat faizini yüzde 2,25, ana refinansman faizini yüzde 2,40 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,65 seviyesinde korudu.
Piyasalar, faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasının gelecek dönemine ilişkin vereceği mesajları takip edecek.