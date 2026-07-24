ECB üyesi Simkus'tan faiz artışı mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus, ECB'nin faizleri sabit tutmak yerine artırma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Simkus, LRT radyosuna yaptığı açıklamada, son faiz kararı öncesindeki görüşünü koruduğunu belirterek faizlerin yükseltilme olasılığını, artırılmama ihtimalinden daha yüksek gördüğünü ifade etti.

Enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu vurgulayan Simkus, mevcut ekonomik ortamın fiyat artışlarını desteklediğini kaydetti.

Ücretler ve diğer fiyatlar üzerinden enflasyonun ekonomiye yayılmasına yol açabilecek ikinci tur etkilerin henüz görülmediğini belirten Simkus, buna karşın enflasyonun uzun süre hedefin üzerinde kalmasının yeni para politikası kararlarını gündeme getirebileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarına dikkat çekti

Simkus, petrol fiyatının yeniden varil başına 100 dolara yükselmesinin enflasyon görünümü üzerinde kaçınılmaz etkiler yaratacağını ifade etti.

ECB yetkilisi, para politikası görünümünde belirleyici unsurun yüksek belirsizlik olduğunu sözlerine ekledi