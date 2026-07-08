ECB yetkilisi: Faiz kararlarında esnekliği koruyacağız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi José Luis Escrivá, Orta Doğu'da artan gerilimin petrol fiyatlarını beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tuttuğunu söyledi.

Escrivá, yükselen enerji maliyetlerinin yalnızca enerji kalemiyle sınırlı kalmadığını, hizmet enflasyonu, taşımacılık maliyetleri ve gıda fiyatları üzerinde de dolaylı baskı oluşturmaya başladığını ifade etti.

Faiz kararlarında esneklik mesajı

Escrivá, normal şartlarda merkez bankalarının tek seferlik enerji şoklarına doğrudan tepki vermeyebileceğini ancak son dönemde dolaylı enflasyon etkilerinin belirginleşmesi nedeniyle para politikasında adım atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

ECB'nin son toplantısında faiz oranlarının 25 baz puan artırılmasında bu gelişmelerin etkili olduğunu belirten Escrivá, para politikasında esnekliğin korunacağını vurguladı.

Escrivá, enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ve mevcut beklentilere göre bu seviyeye 2027 yılından önce dönülmesinin öngörülmediğini ifade etti.

Buna karşın petrol fiyatlarındaki gerilemenin kalıcı olması halinde enflasyon üzerindeki baskının kademeli olarak hafifleyebileceğini söyledi.

"Tüm seçenekler masada"

Escrivá, belirsizliklerin devam ettiği mevcut ortamda ECB'nin tüm politika seçeneklerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirterek, faiz kararlarının önceden belirlenmiş bir patikaya bağlı olmayacağını ve toplantıdan toplantıya alınacağını ifade etti.