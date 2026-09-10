ECB'den faiz artırım kararı geldi

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Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel faiz oranını 25 baz puan artırdı. ECB, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon baskıları yaratmayı sürdürdüğünü ve enflasyonun uzun süre hedefin oldukça üzerinde kalmasının beklendiğini bildirdi.

ECB Yönetim Konseyi, kararın enflasyonu orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrara kavuşturacak para politikasını uygulama konusundaki kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Kararla birlikte mevduat faizi yüzde 2,50'ye, ana refinansman işlemleri faizi yüzde 2,65'e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90'a yükseltildi. Yeni oranlar 16 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi

ECB çalışanlarının yeni temel senaryo tahminlerine göre manşet enflasyonun 2026'da ortalama yüzde 3,0, 2027'de yüzde 2,5 ve 2028'de yüzde 2,1 olması bekleniyor.

Enerji ve gıda hariç enflasyonun ise 2026'da yüzde 2,5, 2027'de yüzde 2,6 ve 2028'de yüzde 2,3 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Haziran tahminleriyle karşılaştırıldığında 2026 enflasyon öngörüsü değiştirilmezken, 2027 ve 2028 tahminleri yukarı yönlü revize edildi.

Büyüme beklentileri yükseltildi

Temel senaryoda Euro Bölgesi ekonomisinin 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 1,4 ve 2028'de yüzde 1,5 büyümesi bekleniyor.

Euro Bölgesi ekonomisinin tahmin edilenden daha dirençli seyretmesinin etkisiyle 2026 ve 2027 büyüme öngörüleri yukarı yönlü güncellendi.

ECB, görünümün yüksek derecede belirsizliğini koruduğunu, enflasyon risklerinin yukarı, ekonomik büyüme risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu bildirdi.

Enerji şokunun şiddeti ve süresi ile dolaylı ve ikinci tur etkilerine ilişkin farklı varsayımlarla hazırlanan güncel senaryoların, büyüme ve enflasyon açısından geniş bir olası sonuç aralığına işaret ettiği belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi, uygun para politikası duruşunu belirlerken verilere bağlı ve toplantı bazlı yaklaşımını sürdürecek. Faiz kararları; gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümü ve çevresindeki riskler, çekirdek enflasyon dinamikleri ve para politikası aktarımının gücü temelinde alınacak.

Konsey, belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmadığını yineledi.

APP ve PEPP portföyleri küçülüyor

Varlık Alım Programı (APP) ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) portföyleri, vadesi dolan menkul kıymetlerden gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle ölçülü ve öngörülebilir hızda küçülmeye devam ediyor.

Konsey, enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefinde istikrar kazanması ve para politikası aktarımının sorunsuz işlemesi için yetkisi kapsamındaki tüm araçları ayarlamaya hazır olduğunu bildirdi. Aktarım Koruma Aracı'nın, Euro Bölgesi ülkelerinde para politikası aktarımını ciddi biçimde tehdit eden haksız ve düzensiz piyasa hareketlerine karşı kullanılabileceği belirtildi.