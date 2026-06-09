ECB'den "sigorta faizi"ne hazırlık

EVRİM KÜÇÜK

Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerilim, yükselen petrol fiyatları ve yeniden hız kazanan tüketici fiyatları, Avrupa’daki politika yapıcıları faiz silahına yöneltiyor. Perşembe günü yapılacak toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 'sigorta' amaçlı bir faiz artırımına hazırlandığı belirtiliyor. Bankanın, politika faizini 25 baz puan artışla mevcut yüzde 2.15 seviyesinden yüzde 2,40'a çıkarması bekleniyor. Piyasalar bu ihtimali yüzde 95 oranında fiyatlıyor. Mayıs ayında Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 3,2'ye yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Daha da önemlisi, enerji ve gıda gibi oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı çekirdek enflasyon yüzde 2,5'e yükselirken hizmet enflasyonu yüzde 3,5 seviyesine ulaştı. Bu tablo, fiyat baskılarının enerji sektörünün dışına taşmaya başladığına işaret ediyor.

Savaş uzarsa enflasyon sarmalı büyür

ECB açısından en büyük risk, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin geneline yayılması. Şimdilik fiyat baskıları büyük ölçüde petrol ve doğal gaz kaynaklı görünse de üretici maliyetleri yükseliyor, şirketlerin satış fiyatı beklentileri güçleniyor ve tüketicilerin enflasyon algısı bozuluyor. Savaşın uzaması halinde ulaşım, gıda ve sanayi maliyetleri üzerinden yeni bir fiyat sarmalının oluşması ihtimali giderek artıyor.

Aynı zamanda ekonomik büyümede belirgin bir yavaşlama sinyali de bulunuyor. Mayıs ayı PMI verileri üretimde ivme kaybına, yeni siparişlerde zayıflamaya ve şirketlerin işe alımlarda daha temkinli davranmaya başladığına işaret etti. Bu nedenle Euro Bölgesi ekonomisi klasik bir stagflasyon riskiyle karşı karşıya bulunuyor; yani yavaş büyüme ile yüksek enflasyon aynı anda görülüyor.

Büyümeye baskı yapma endişesi de var

Ekonomistler, ECB'nin tam da bu nedenle Perşembe günkü toplantıda son derece dikkatli bir dil kullanmasını bekliyor. Banka bir yandan enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermek isterken diğer yandan ekonomiyi gereğinden fazla baskılayacak agresif bir sıkılaşma sinyali vermekten kaçınacak.

Piyasalar şahin mesaj bekliyor

Financial Times'a konuşan ekonomistler, son enflasyon rakamlarının çeyrek puanlık faiz artışını fazlasıyla haklı çıkardığını belirtiyor. Özellikle çekirdek enflasyondaki yükseliş ve hizmet sektöründeki fiyat baskıları, ECB'nin bekle-gör politikasını sürdürmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz kararını değil, Başkan Christine Lagarde'ın basın toplantısında kullanacağı ifadeleri de yakından izleyecek. Lagarde'ın enerji kaynaklı fiyat baskılarının geçici olup olmadığına ilişkin değerlendirmeleri, eurodan tahvillere kadar tüm Avrupa varlıklarının yönünü belirleyebilir.

Euro için yeni hikâye

ING'ye göre ECB'nin şahin kalması euroyu destekleyebilir. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalması ve enerji fiyatlarının dengelenmesi halinde EUR/USD paritesinin yaz aylarında yeniden 1,18 seviyesine yönelmesi mümkün görülüyor. ECB'nin faiz artırımı, euro için kısa vadeli bir destek zemini oluşturabilir.