ECB/Lagarde: Avrupa Birliği yapay zeka fırsatını kaçırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD ve Çin'in gerisinde kalan Avrupa'nın yapay zeka alanındaki fırsatı kaçırarak kendi geleceğini riske attığını söyledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yapay zeka alanındaki fırsatı kaçırarak kendi geleceğini riske attığını ve bu yeni teknolojinin yaygınlaşmasını engelleyen bariyerlerin hızla kaldırılması gerektiğini ifade etti.

ABD ve Çin'deki şirketler yapay zekaya yoğun biçimde yatırım yaparken, bu ivmenin bir finansal balonu mu şişirdiği yoksa yeni bir teknolojik sıçramanın habercisi mi olduğu konusunda tartışmalar gün geçtikçe devam ediyor.

Lagarde, Slovakya'nın Bratislava şehrindeki konuşmasında, "ABD ve Çin bu alanda önde giderken, Avrupa yapay zeka alanında ilk adımları atma fırsatını çoktan kaçırdı" dedi.

AMB Başkanı "Son dijital devrim sırasında bu teknolojiyi yavaş benimsediğimizin bedelini hâlâ ödüyoruz. Yapay zeka dalgasını kaçırma ve Avrupa'nın geleceğini tehlikeye atma riskiyle karşı karşıyayız" ifadelerinde bulundu.

Önceki teknolojik dönüşümlerden farklı olarak yapay zekanın daha hızlı yayılabileceğini ve daha çabuk ekonomik getiri sağlayabileceğini belirten Lagarde, bu nedenle 27 üyeli Avrupa Birliği'nin (AB) vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Ancak Lagarde, yalnızca mevcut büyük tedarikçilerden yapay zeka çözümleri satın almanın yeterli olmayacağını, bunun Avrupa'nın yabancı aktörlere bağımlılığını daha da artıracağını söyledi.

Lagarde şu sözleri de ekledi:

"Yapay zeka tedarik zincirinin kritik kısımlarını çeşitlendirmeli ve tekil arıza noktalarını önlemeliyiz. Çipler ve veri merkezlerine dayalı hesaplama kapasitesi gibi temel katmanlarda, minimum kapasiteyi korumalıyız."

