ECB/Lagarde: Değişen manzara Euro'nun daha büyük uluslararası rol oynamasına kapı açabilir

Almanya'nın başkenti Berlin'de Hertie School of Governance'da düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Avrupa'nın Rolü" konulu forumda konuşan Lagarde, dünya düzeninde devam eden değişikliklerin Euro Bölgesi’ndeki 20 ülkenin ortak para birimi Euro için fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çok taraflı işbirliğinin yerini ikili işbirlikleri ile ikili güç oyunlarının aldığını vurgulayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel finansal sistemin temel taşı olan ABD dolarının baskın rolü konusunda bile belirsizlik olduğunu dile getirdi.

"Değişen manzara Euro'nun daha büyük uluslararası rol oynamasına kapı açabilir"

Lagarde, bu kırılmaların Avrupa için risk oluşturabileceğine işaret ederek, "Ekonomimiz küresel ticaret sistemine derinlemesine entegre olmuş durumda, ihracatımız katma değerimizin beşte birine yakınını oluşturuyor ve 30 milyon istihdamı destekliyor. Uluslararası düzende dünya ticaretinin azalmasına veya ekonomik bloklara bölünmeye yol açacak herhangi bir değişiklik ekonomimiz için zararlı olacaktır. Ancak doğru politika tepkileriyle fırsatlar da olabilir. Değişen manzara Euro'nun daha büyük bir uluslararası rol oynamasına kapı açabilir." dedi.

Euro'nun uluslararası rolünün güçlendirilmesinin Euro Bölgesi üzerinde olumlu bir etki oluşturacağını belirten Lagarde, bunun için Avrupa'nın daha derin ve daha likit bir sermaye piyasasına ihtiyacı olduğunu, yasal temellerini güçlendirmesi ve açık ticarete olan bağlılığını güvenlik kabiliyetleriyle desteklemesi gerektiğini savundu.

Kilit kararlarda "oy birliği" yerine "nitelikli çoğunluk" çağrısı

Lagarde, Avrupa'nın dış baskılara ancak siyasi olarak daha fazla birlik olarak ve tek bir sesle konuşabilirse direnebileceğini savunarak, “Büyük güçler arasında potansiyel olarak yeni bir güç mücadelesi dönemine girilirken ve ülkelerden taraf tutmaları istenirken, muhtemelen çıkarlarımıza uygun olmayan kararlar alma baskısı altında kalacağız." uyarısında bulundu.

ECB Başkanı Lagarde, AB'nin kilit kararlarının oybirliği yerine "nitelikli çoğunlukla" alınması çağrısını yineleyerek, "Bu bize birleşik bir Avrupa olarak kararlı bir şekilde hareket etme imkanı sağlayacaktır. O zaman değerlerimizi savunmak ve korumak ve bunun sonucunda da para birimimize olan küresel güveni savunmak ve korumak için çok daha güçlü bir konumda oluruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB'ye üye 20 ülkenin tek para birimi olan Euro'nun küresel rezervlerdeki payı, 2024'te yüzde 20 olurken, doların payı ise yüzde 58 oldu.