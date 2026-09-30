ECB/Lagarde: Erken istifa etsem bile bu sadece birkaç ay için olur

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Fransız La Croix gazetesine verdiği mülakat, Bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Fransa'da 2027'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmasının "iyi bir fikir olmadığını" belirterek, Bankadaki görevinden erken ayrılması durumunda bunun yalnızca birkaç ayla sınırlı kalacağını bildirdi.

8 yıllık görev süresi Ekim 2027'de dolacak olan Lagarde, Bankadan daha erken istifa edebileceğine yönelik spekülasyonlara açıklık getirdi.

Görev süresinin bitiminden birkaç ay önce ayrılma ihtimalini dışlamadığını vurgulayan Lagarde, "Ancak henüz somut bir şey ilan etmedim. Kesin olan tek bir şey var; 2027'de hala burada olacağım. Dolayısıyla erken istifa etsem bile bu sadece birkaç ay için olur ve dünyayı altüst etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin "Bu kesinlikle iyi bir fikir olmaz. İlk olarak hayatiyet, enerji ve güç meselesi var. Ayrıca bu tür bir taahhüt, kaçınılmaz bir fedakarlık hissi gerektirir. Üstelik ben 70 yaşındayım." ifadesini kullandı.

"Fransa, tehlikeli bir finansal durumun içinde"

Fransa'nın mevcut ekonomik tablosunu da değerlendiren Lagarde, ülkenin tehlikeli bir finansal durum içinde bulunduğunu vurguladı.

Lagarde, "Borcunuz, büyümesini kontrol altına alacak net bir rota olmaksızın gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 120'sine yaklaşıyorsa, bu ciddi bir sorundur. Güveni yeniden tesis etmek için inandırıcı bir yol haritasına, kolektif bir kararlılığa ve reformlara ihtiyaç var." uyarısında bulundu.

ECB Başkanı, Fransa'nın bürokrasiyi azaltması, iş gücü piyasası reformlarını derinleştirmesi ve artan yaşam süresi nedeniyle baskı altında olan emeklilik sistemini ele alması gerektiğini belirtti.

"Avrupa finansal sistemi çok daha dayanıklı"

Avrupa finansal sisteminin sağlamlığı konusunda ise daha iyimser bir tablo çizen Lagarde, "Ne 2008 ne de 2011 yılındayız; Avrupa finansal sistemi artık çok daha dayanıklı." ifadesini kullandı.

Lagarde, geçmişte çok acı verici krizlerden geçen Yunanistan, Portekiz, İrlanda gibi ülkelerin kamu maliyelerini düzene soktuklarını ve o zamandan bu yana genellikle ortalamanın üzerinde bir büyümeye geri döndüklerini kaydetti.