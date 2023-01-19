Economist : Metal ve petrol fiyatları yükselecek, tahıl fiyatları düşecek

Deniz Girgin

Economist Intelligence Unit (EIU) 2023’de Çin’in emtia piyasalarına etkilerini konu alan yeni bir görünüm raporu yayınladı. Emtia fiyatlarının, ekonomik durgunluk karşısında gerilemesini öngören raporda, Emtia fiyatlarının 2021-22'de olduğu gibi 2023'te küresel enflasyonu tetiklememesinin beklendiği , ancak Temel fiyat tahminlerine yönelik yukarı yönlü riskler arttığı belirtildi.

“Emtia görünümü 2023” başlıklı Raporda “Covid-19 salgınından kaynaklanan küresel tedarik zinciri kesintileri 2023'te azalacak. Tarımsal emtia üretim hacimlerinin artmasıyla birlikte, bu durum gıda, yem ve içecek endeksinde bu yıl %9'luk bir düşüşe neden olacaktır ,Tahıl fiyatları önemli ölçüde azaldı ancak önümüzdeki aylarda ABD'deki olaylardan etkilenmeye devam edecek.

Karadeniz bölgesinde, özellikle Ukrayna buğdayına izin veren anlaşmanın daha fazla uzatılması

Rusya'nın Ukrayna limanlarına uyguladığı ablukaya rağmen Karadeniz nakliye koridorları üzerinden transit ihracatı sürdürecek.

Karadeniz'deki gelişmeler yağlı tohum ve bitkisel yağ fiyatlarına da yansıyacak,

2023 sonunda dibe vuracak. Savaşın dolaylı olarak kahve, kakao ve çaya da etkisi olacak yüksek gübre fiyatları ve bunun sonucunda ortaya çıkan kıtlıklar fiyatları etkileyecek.

“Ana metal fiyatları yukarı yönlü hareket edecek”

Ana metal fiyatlarında artış beklediğini söyleyen raporda “ Artan talebin yanı sıra Çin'de inşaat ve üretimi artırmaya yönelik kararlar doğrultusunda Asya üretimi için genel olarak artış bekleniyor, enerji krizi nedeniyle Avrupa kapasitesinin ise büyük bir kısmı inaktif durumda.

Ancak fiyatlar, hammadde arzının arttığı 2022'de ulaşılan yüksekliklerle aynı olmayacak” dedi. Aralık 2022'deki düşüşün ardından, petrol fiyatları 2023’de ortalama 85 ABD Doları/varil ‘in üzerine çıkacak.

“Enerji fiyatları, 2022'nin ikinci yarısında yıl ortasındaki yüksek seviyelerinden keskin bir şekilde düşmüştü. Ancak fiyatlar mevcut seviyelere yakın seviyelerde yüksek kalmaya devam edecek. Petrol fiyatlarının ortalamada seyretmesini bekliyoruz.

OPEC üretimi (Rusya dahil) 2022' ye göre günde yaklaşık 3 milyon varil düştüğü için 2023'te 85 ABD Doları/v'den fazla bir noktada olması bekleniyor. Ayrıca yıl boyunca OPEC birliği ve üretim kotalarını düşürme taahhüdü karşısında Batılı ülkelerden gelen reaksiyonlarda dikkatle izlenmelidir. Ayrıca 2024'ten önce Avrupa ve ABD doğal gaz fiyatlarının mevcut seviyelerden önemli ölçüde uzaklaşmasını beklemiyoruz.

Rusya'nın AB'ye gaz tedarik kesintisi devam edecek ve bunun kalıcı sonuçları olacaktır. Avrupa pazarı için alternatif arzlara ve LNG ithalatına geçiş için devam eden çabalara rağmen Rusya’nın kesintisi fiyatları 2023 boyunca yüksek tutacaktır. LNG'ye yönelik artan küresel talep ise , ABD doğal gaz fiyatlarını artıracaktır.” İfadeleriyle değerlendirildi.