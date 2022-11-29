Eczacıbaşı: Değişimden korkmamalıyız

Yasemin SALİH-İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, ‘Dijitaliz’ etkinliğinde farklı ülkelerdeki 12 binin üzerinde çalışanıyla bir araya geldi. Bu yıl “Geleceği şekillendir” temasıyla düzenlenen etkinlikte, sektörlerin gelecekte nasıl dönüşeceği ve buna ayak uydurmak için bugünden neleri değiştirmek gerektiğine odaklanılarak yol haritası belirlendi. Törenin finalinde, topluluğun başarılı dijital projeleri, uygulamaları ve süreçleri ödüllendirildi. Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte; Hepsiburada & Doğan Online Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hanzade Doğan Boyner, Ford Otosan Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Hayriye Karadeniz, Insider Kurucu Ortak ve CEO’su Hande Çilingir, Decoverse Dijital Pazarlama ve Analiz Sorumlu Uzmanı Yılmaz Durkut, McKinsey&Company Ortağı Ezgi Demirdağ, Up School Kurucu Ortak ve CEO’su Mina İlköz, Eczacıbaşı Dynavit Baş Antrenörü Ferhat Akbaş, Eczacıbaşı Dynavit Takım Kaptanı, Simge Aköz, Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Hande Baladın ve Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ergün dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve dijital çağı kendi eksenlerinden dinleyicilerle paylaştı.

2018’den bu yana ilerleme sağladık

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Topluluğu’nun dijital yolculuğunun başladığı 2018’den bu yana önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. “Dijital çağın gereksinimlerini kavramak, buna yönelik ürünler, hizmetler ve yeni iş modelleri geliştirmek için dijital dönüşüm yolculuğumuzu farklı bir anlayışla yeniden ele aldık” diyen Eczacıbaşı, gösterilen çabanın herkese gelecek için umut verdiğinin altını çizdi.

Değişimin zorluklarına dikkat çeken Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Değişmek ve yenilenmek için denemekten, yanılmaktan korkmamak; cesaretle tekrar denemekten başka bir yol yok gibi görünüyor. Çünkü, dışarıdaki değişim hızı içeridekini aşarsa sonumuzun geleceğini biliyoruz. Yeni teknolojiler ve yeni iş yapış şekillerinin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanmaya, tüm paydaşlarımız için fark ve değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

Dijital dönüşümün karlılığa etkisi yüzde 6

Eczacıbaşı Topluluğu’nun dijital dönüşümüne liderlik eden Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun, dört yılın değerlendirmesini aktardı. “Topluluğumuzun en büyük gücünün, zamanın ruhuna göre kendisini yenileme becerisi olduğunu düşünüyorum” diyen Coşkun, 2018’de hayalini kurdukları pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Esra Eczacıbaşı Coşkun, “2022 itibarıyla dijital dönüşüm projelerinden elde ettiğimiz ek finansal katkı operasyonel karlılığımızın yüzde 6’sına ulaştı. Bu oranın 2025’e kadar yüzde 15’e ulaşmasını öngörüyoruz, yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

2022’de 95 dijital proje başvurdu

Dijitaliz Ödül Töreni’nin açılışını ise Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah yaptı. 2022’de topluluğun neredeyse tüm kuruluşlarından toplamda 95 dijital projenin ödül için başvurduğunu söyleyen Gümrah, “Dijitalleşmeyi, işimizin, geleceğimizin bir parçası yapmak, kurumsal ve bireysel olarak özümsemek, kuruluşlarımızın her kademesinde, her biriminde ortak bir dönüşüm kültürü haline getirmek başarılı sonuç almanın, geleceğe hazır olmanın ve hatta geleceği şekillendirmenin en temel koşulu” dedi. Eczacıbaşı Topluluğu Dijitaliz etkinliğinde toplam 10 kategoride dijital projeler ödüllendirildi.