Eczacıbaşı'ndan dev satış! Selpak ve Solo Malezyalı oluyor

Eczacıbaşı Holding, bünyesinde Selpak ve Solo gibi güçlü markaları barındıran Sanipak’ın tamamını Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd’ye devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak için 600 milyon dolarlık şirket değeri belirlendi. Satış bedeli ise kapanış aşamasında; finansal borç, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemlerde yapılacak düzeltmelerin ardından netleşecek.

Açıklamada ayrıca Sanipak’ın, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve selüloz ile kağıt üretiminde önde gelen gruplardan birine devredileceği vurgulandı. Bu adımın, sektörde dengeleri etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Holdingin bağlı ortaklığı Eczacıbaşı İlaç tarafından satışa ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Sermayesinde %37,28 oranında pay sahibi olduğumuz Eczacıbaşı Holding A.Ş. ("Eczacıbaşı Holding") tarafından Şirketimize yapılan bildirimde;

-Eczacıbaşı Holding'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki ("Sanipak") paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") tarafından satın alınması için Eczacıbaşı Holding ile Alıcı arasında 20.03.2026 tarihli bir Pay Devir Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı,

-Sözleşme'de yer alan esaslar uyarınca, 600 milyon USD olarak belirlenen toplam Sanipak şirket değeri üzerinden, kapanış günü finansal verilerine göre finansal borç, nakit ve işletme sermayesi açısından düzeltmelere tabi tutularak belirlenecek tutarın, kapanış tarihinde devir bedeli olarak Eczacıbaşı Holding'e ödeneceği, sonrasında kapanış düzeltmelerine tabi olacağı,

-Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı‘ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu, belirtilmiştir."