Eczacılar Birliği’nden çağrı: Eczaneler kapanmasın, sağlık kapısı açık kalsın

ANKARA(EKONOMİ)

Türk Eczacıları Birliği, eczacıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik talepleri içeren yeni bir kampanya başlattı. Başkan Ecz. Arman Üney, hastaların en yakın sağlık danışmanı olan eczacıların, tek bir hastanın bile ilaçsız kalmaması için çalıştığını bildirdi.

Üney, her türlü zorluğa rağmen ilaç eczacılık hizmeti sunmaya devam ettiklerinin altını çizerek, “Ancak yaşadığımız ekonomik zorluklara karşı kalıcı ve gerçekçi çözümler üretilmediği takdirde hizmetlerimizi sürdürebilmemiz maalesef mümkün değil. Bu nedenle, sorunlarımıza çözüm üretilmesi amacı ile ülkemizdeki tüm Bölge Eczacı Odalarımızla birlikte gereken her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

Eczacı Odası Başkanları ve yöneticilerin bölgelerinde siyasilerle, bölge milletvekilleriyle ve bürokratlarla görüştüklerini belirten Arman Üney, “Biz de Türk Eczacıları Birliği olarak bu görüşmeleri aralıksız olarak Ankara’da sürdürüyoruz. Bu anlamda sorunlarımıza dikkat çekmek için tüm Türkiye’de eczanelerimizi bilgilendirme afişleri ile donatıyoruz. Yazılı ve görsel basın ve sosyal medya aracılığı ile de sıkıntılarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Sağlık sisteminin ayakta kalması eczacılarla mümkün diyoruz. İlaca güvenli erişimin tek yolu olan eczanelerimiz kapanmasın, eczanelerimiz açık kalsın istiyoruz” diye konuştu.