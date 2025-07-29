"Eczaneler kayıt dışı" diyen Şimşek'e eczacılardan sert tepki: Gelirdeki azalış kayıt dışılıktan değil, enflasyonist etkiden kaynaklı

ANKARA(EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kayıt dışı ekonomiyle ilgili açıklamasında serbest eczanelerden bahsetmesi, eczacıların tepkisine yol açtı.

Türk Eczacıları Birliği(TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, eczanelerin kayıt dışı ekonomiyle birlikte anılmasının büyük haksızlık olduğunu belirterek, Bakan Şimşek’in serbest eczacıları töhmet altında bırakan ifadelerin camiada üzüntü ve kaygı yarattığını bildirdi.

Bakan Şimşek’in serbest eczacıların ortalama aylık brüt geliri ile devlette çalışan eczacının brüt maaşıyla karşılaştırdığını dile getiren Üney, bu suretle eczacıların kayıt dışı ekonominin bir parçası olarak gösterildiğini anlattı.

"Eczanelerdeki satışlar otomatik olarak kayıt altında yapılmaktadır"

Bu ifadelerin büyük bir haksızlık olarak değerlendirildiğini ve üzüntüyle karşılandığını söyleyen Arman Üney, “Ülkemizde eczaneler şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya sahiptir. Sağlık Bakanlığımızın İlaç Takip Sistemi (İTS) sayesinde, ülkemizdeki her kutu ilacın serüveni, üretim bandından hastaya ulaşana dek milimetrik olarak kayıt altındadır. Eczaneden sunulan her bir ürünün bedeli, devletin ilgili birimlerince anbean takip edilmektedir. Eczanelerdeki satışlar otomatik olarak kayıt altında yapılmaktadır” dedi.

"Meslektaşlarımız enflasyonist ortamda eczanelerin işletme giderlerini karşılamaktan uzaktır”

Bu yönüyle eczaneleri kayıt dışılıkla özdeşleştirmek, hakkaniyetli bir değerlendirme olmaktan uzak olduğunu dile getiren Üney, “Sayın Bakan’ın işaret ettiği gelir beyanı, bir kayıt dışılık değil; tam tersine eczanelerimizin yaşadığı ekonomik daralmanın resmi belgesidir. Meslektaşlarımız enflasyonist ortamda eczanelerin işletme giderlerini (kira, personel maaşları, elektrik, doğal gaz vb.) karşılamaktan uzaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıların, 7 gün 24 saat halk sağlığı için nöbet tutan, halkın en yakın sağlık danışmanı olan, pandemide ve depremde en ön safta canı pahasına görev yapan bir meslek grubu olduğunu söyleyen Üney, “Böylesine fedakârca ve hayati rol üstlenen meslektaşlarımızın, kayıt dışılık gibi gayriahlaki bir ithamla yan yana anılması, son derece yanıltıcıdır ve meslektaşlarımızı derinden yaralamıştır” dedi.

"Çözüm, eczacıları töhmet altında bırakmak değildir"

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı sorunun kaynağını yanlış yerde aramaktan vazgeçmeye davet ettiklerini bildiren Üney, “ Kayıt dışı ekonominin denildiğinde bakılması gereken yer, her işlemi kayıt altında olan eczaneler değil, denetimsiz alanlardır. Çözüm, eczacıları töhmet altında bırakmak değil; eczanelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak, halkın ilaca kesintisiz erişimini güvence altına alacak tedbirleri acilen hayata geçirmektir” diye konuştu.