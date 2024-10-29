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Edirne'de Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek

Edirne'de 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek.

Haber Merkezi
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Edirne'de Balkanlar İş ve Yatırım Forumu düzenlenecek
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Balkanlar İş ve Yatırım Forumu, Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirmek ve kalıcı ortaklıklar oluşturmak amacıyla 2023'te kurulan Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu faaliyetleri çerçevesinde, Edirne Valiliği ev sahipliğinde, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) destekleriyle gerçekleştirilecek.

Balkan ticaretinde önemli rol üstlenen paydaşların bir araya geleceği foruma kamu kurum kuruluşları, tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, ulaştırma, lojistik, otomotiv, bankacılık, finansman, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları katılacak.

31 Ekim - 1 Kasım'da yapılacak foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılması bekleniyor.

Forumun ilk günü açılış oturumu ile başlayacak, daha sonra ülkelerin yatırım fırsatları anlatılacak. "Balkanlar'da Startup Ekosistemleri ve Yatırım Fırsatları"nın tartışılacağı forumda şirketler ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Forumun son günü Trakya Üniversitesi Teknoparkta teknik gezi tertip edilecek.rı"

Foruma Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan ilgili bakanlar davet edildi.

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