Edirne’de ekmeğe zam kararı iptal edildi!

Edirne'de 220 gram ekmeğin 15 liradan satılmasına ilişkin karar, mahkeme tarafından iptal edildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Esnaf Odaları Birliği’nin (EDESOB) Mart ayında aldığı zam kararı, Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine yargıya taşındı. Mahkemenin iptal kararının tebliğiyle birlikte ekmek fiyatının yeniden 10 liraya düşmesi bekleniyor.

Zamma itiraz eden Edirne Valiliği, ekmek fiyatının yeniden değerlendirilmesi için komisyon kurmuş ancak ETSO, EDESOB ve Edirne Belediyesi temsilcileri ret oyu vermişti. Bunun üzerine valilik, konuyu yargıya taşıdı.

Ekmek fiyatının 10 liraya düşmesi bekleniyor

Edirne Asliye Mahkemesi, önceki gün açıkladığı kararında yüzde 50’lik zam uygulamasını iptal etti. Mahkeme kararının gerekçesinin ETSO, EDESOB ve Edirne Valiliği’ne tebliğiyle ekmek fiyatının 10 liraya düşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ETSO Başkanı Sezai Irmak, “Mahkeme kararına saygımız sonsuz. Ancak şu ana kadar bize resmi bir bildirim yapılmadı” dedi.