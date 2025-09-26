Edirne'de kuraklık ve sıcaklar ayçiçeğinde verimi düşürdü

  1. Ekonomim
Ayçiçeği üretiminde öne çıkan Edirne’de kuraklık ve aşırı sıcaklar ayçiçeği verimini düşürdü.

Yaklaşık 1 milyon 300 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında olumsuz iklim koşulları bitkinin gelişimini etkiledi.

Yağışların yetersiz olması ve sıcaklık stresi nedeniyle ayçiçeğinde verim ortalamaların altında kaldı.

"Son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşanıyor"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade etti.

Kentte tarımı en çok yapılan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Arabacı, "Buğday üretiminde genel olarak baktığımızda zarar etmedik. Ancak ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yılları aynı geçti. Hiç biçilemeyen ayçiçeği tarlaları oldu." dedi.

