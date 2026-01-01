Edirne'de simide zam geldi

Edirne’de kara fırın simidinin fiyatı yeni yılla birlikte arttı. Daha önce 15 liradan satılan simit, yüzde 33 oranındaki zamla 20 liraya yükseldi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği’nin 4 Eylül 2025’te aldığı kararla simit fiyatı 20 lira olarak belirlenmiş, ancak Edirne Valiliği’nin itirazı üzerine bu artış geri çekilerek satış fiyatı yeniden 15 liraya düşürülmüştü. Yeni yıl itibarıyla zamlı tarife yeniden uygulanmaya başladı.

Satış fiyatı 20 lira olarak belirlendi

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar simit satış fiyatının 15 lira kalacağını açıklamıştı.

Ancak 1 Ocak 2026 tarihinde ise fırıncıların artan maliyetleri göz önünde bulundurularak kentte simit satış fiyatı 20 lira olarak belirlendi.