Edirne’de son yağışlar kanola üreticisinin umudu oldu

Edirne'de son dönemde etkisini gösteren yağışlar kanola üreticisini mutlu etti.

Haber Merkezi
AA
Edirne’de son yağışlar kanola üreticisinin umudu oldu
Kuraklık nedeniyle özellikle ayçiçeğinden istediği verimi alamayan üreticilerin alternatif olarak yöneldiği kanola yağışlarla birlikte güçlendi ve gelişti.

"Yağışların tarımsal üretime büyük fayda sağladı"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kurak dönemin ardından gelen yağışların tarımsal üretime büyük fayda sağladığını söyledi.

Ekili arazilerin yağışlarla yeşerdiğini belirten Arabacı, şunları kaydetti:

"Son dönemde güzel yağışlar oldu. Kanola ekiminin büyük bölümü kuru toprağa yapılmıştı. Ekim sürecinin ardından aralıklarla gelen yağışlar bitki tohumlarının güzel bir şekilde filizlenmesini ve güçlü bir yaprak yapısı oluşmasını sağladı. Son 3-4 yıldır bölgemizde ciddi bir kuraklık var. Bu yıl yağışların bol olmasını ve kuraklık stresinden uzak bir yıl geçirmeyi umuyoruz."

"Yağışlar tarlalara bereket getirdi"

Üretici Mehmet Kayhan ise yağışların tarlalara bereket getirdiğini dile getirdi.

Sürdürülebilir üretim için suyun vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Kayhan, "Yağmur yağınca her şey güzel oluyor. Kanolaların gelişimi de çok iyi ilerliyor. Kanola bu yıl çok ekildi. Yüzde 30'dan fazla artış oldu. Kuraklığa bağlı ayçiçeğinden verim kaybı yaşayanlar kanolaya yöneldi. Kanola kışlık bitki ve o dönemde yağışlar iyi olduğu zaman verimi güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Cem Yılmas da yağışlarla birlikte kanola tarlalarının yeşerdiğini ve üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydetti.

