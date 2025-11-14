  1. Ekonomim
  Edirneli üreticiler ata tohumlu ürünlerini Millet Bahçesi'nde sergiliyor
Edirneli üreticiler ata tohumlu ürünlerini Millet Bahçesi'nde sergiliyor

Edirneli üreticiler ata tohumlu ürünlerini Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerle buluşturuyor.

Edirneli üreticiler ata tohumlu ürünlerini Millet Bahçesi'nde sergiliyor
Edirne’nin Yunanistan’a sınır Karaağaç Mahallesi’nde çiftçiler tarafından organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler, geçmiş yıllarda İstanbul Sebze ve Meyve Hali’ne götürülerek satışa sunuluyordu. Yıllar geçtikte cazibesini kaybeden ata tohumundan organik ürün yetiştiriciliğini canlandırmak için yeni bir proje hayata geçirildi. Çiftçilerin organik ürün yetiştirmesini teşvik etmek amacıyla Edirne Valiliği, üreticilere satış yapacakları stantlar kurdu. Yerli üretim yapan çiftçiler, Söğütlük Millet Bahçesi’nde kendilerine ayrılan bölümde satış yaparak ekonomik gelir elde etme imkanına kavuştu. Zamanla üretimlerini artıracak olan çiftçiler, tarımsal ürün potansiyelini yeniden canlandıracak.

"Bölgedeki tarımsal ürünlerin potansiyelinin çok iyi"

Yetiştirdikleri organik ürünlerin satışını yapan üreticileri ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, Karaağaç’ın çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu bölgede yetiştirilen ürünlerin geçmiş yıllarda Osmanlı sarayının mutfağında ve Bostan kültüründe özel bir yeri olduğunu ifade etti. Yerli üreticilere yönelik projelerle ata tohumundan üretimi artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Sezer, bölgedeki tarımsal ürünlerin potansiyelinin çok iyi olduğunu söyledi.

Ürünlerini tarladan toplayarak Millet Bahçesi’nde satışa sunan üreticiler ise, uygulamadan memnun olduklarını belirttiler. Vatandaşlar da organik ürünlere ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

