Efor Çay ve Seğmen Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı
Efor Çay ve Seğmen Gıda'nın halka arz sonuçları açıklandı. Efor Çay'ın halka arz büyüklüğü 1,31 milyar TL, Seğmen Gıda'nın halka arz büyüklüğü ise 1,05 milyar TL oldu.
Halk Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamada Efor Çay halka arzında adet başına 14,50 TL’den 90 milyon adet hisse satışı gerçekleştiği bildirildi.
Halka arzı planlanan 24 milyon adet hissenin satışı iptal edildi
Halka arz edilen hisselerin yüzde 75’i yurt içi bireysel, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.
Gedik Yatırım’dan KAP’a yapılan açıklamaya göre Seğmen Gıda halka arzında 35 milyon adet hisse, hisse başına 30 TL’den satıldı.
Ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 24 milyon adet hissenin satışı iptal edildi.
Halka arza sunulan hisselerin yüzde 54,37’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 28,78’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 16,86’sı yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.