Efor Çay’dan yeni hamle! KAP’a bildirildi, Efor Gübre’yi halka arz edecek
Temmuz ayında borsada işlem görmeye başlayan Efor Çay’dan yeni halka arz hamlesi geldi. Şirket, tek pay sahibi olduğu Efor Gübre’nin halka arzı için KAP’a bildirimde bulundu.
Efor Çay (EFORC), tek pay sahibi olduğu Efor Gübre Madencilik’i halka arz etme kararı aldı.
Şirketin yaptığı KAP bildirimine göre Efor Çay Yönetim Kurulu, Efor Gübre Madencilik’in kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verdi.
5 Temmuz’da halka arz olmuştu
Efor Çay, 5 Temmuz 2024’te borsada ilk işlem gününe başlamıştı. Şirket, 14,50 TL’lik hisse başı fiyatla halka arz olurken, halka arzından bu yana getirisi an itibarıyla yüzde 117 seviyesinde.
Efor Çay halka arzına yoğun talep olmuştu
1,3 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü gerçekleşen EFORC’nin halka arzına 540.512 kişi katılım göstermişti.