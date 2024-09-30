  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Efor Çay’dan yeni hamle! KAP’a bildirildi, Efor Gübre’yi halka arz edecek
Takip Et

Efor Çay’dan yeni hamle! KAP’a bildirildi, Efor Gübre’yi halka arz edecek

Temmuz ayında borsada işlem görmeye başlayan Efor Çay’dan yeni halka arz hamlesi geldi. Şirket, tek pay sahibi olduğu Efor Gübre’nin halka arzı için KAP’a bildirimde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Efor Çay’dan yeni hamle! KAP’a bildirildi, Efor Gübre’yi halka arz edecek
Takip Et

Efor Çay (EFORC), tek pay sahibi olduğu Efor Gübre Madencilik’i halka arz etme kararı aldı.

Şirketin yaptığı KAP bildirimine göre Efor Çay Yönetim Kurulu, Efor Gübre Madencilik’in kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka arz hazırlıklarının başlatılmasına karar verdi.

5 Temmuz’da halka arz olmuştu

Efor Çay, 5 Temmuz 2024’te borsada ilk işlem gününe başlamıştı. Şirket, 14,50 TL’lik hisse başı fiyatla halka arz olurken, halka arzından bu yana getirisi an itibarıyla yüzde 117 seviyesinde.

Efor Çay halka arzına yoğun talep olmuştu

1,3 milyar TL’lik halka arz büyüklüğü gerçekleşen EFORC’nin halka arzına 540.512 kişi katılım göstermişti.

Ekonomi
Bakanlık açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolar
Bakanlık açıkladı: Türkiye'nin brüt dış borcu 512 milyar dolar
Kredi ve kart borçlularını ilgilendiriyor! Akbank takipteki alacaklarını varlık şirketlerine sattı
Kredi ve kart borçlularını ilgilendiriyor! Akbank takipteki alacaklarını sattı
Venezuela’da düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı sona erdi
Venezuela’da düzenlenen Türk İhraç Ürünleri Fuarı sona erdi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz
Risklerimizi sigorta şirketlerine devretmeliyiz
Bakan Bolat açıkladı: Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4 milyar 840 milyon TL ceza kesildi
Bakan Bolat açıkladı: Yılın ilk 8 ayında 142 firmaya 4 milyar 840 milyon TL ceza kesildi
EBRD'den Türk bankaları için değerlendirme
EBRD'den Türk bankaları için değerlendirme