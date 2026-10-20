Efora/Şenel: Alt işverenlik sektörü önemli istihdam alanı oldu

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, yerli firmaların global şirketlerle rekabet edebilmesi için güçlü bir temsil mekanizması kurulması ve kamu kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Kocaeli’de faaliyet gösteren EFORA İnsan Kaynakları, 2004 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların insan kaynağı ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunuyor. Çalışanların sağlık ve refahını çalışma süreçlerinin önemli unsurlarından biri olarak ele alan şirket, sektör ve firma bazında ihtiyaçları belirleyerek buna uygun insan kaynakları çözümleri geliştiriyor. EFORA İnsan Kaynakları, personel süreçlerinin yanı sıra firmaların ihtiyaçlarına göre şekillendirdiği hizmetlerle çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze’de alt işverenlik sektörünün önemli bir istihdam alanı oluşturduğuna dikkat çeken Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, “Gebze’de alt işverenlik sektöründe 350’nin üzerinde firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların toplam istihdam gücü, tek başına bir global şirketin istihdam rakamlarını dahi geçebilecek büyüklükte. Ancak sayısal olarak bu kadar büyük bir sektör olmamıza rağmen temsil noktasında aynı güce sahip değiliz. Sektörün ayakta kalabilmesi için ciddi bir fikir ve temsil mücadelesi vermemiz gerekiyor. Kendi sorunlarımızı doğrudan anlatabileceğimiz ve çözüm üretebileceğimiz güçlü bir temsil mekanizmasına ihtiyacımız var. Bu fiyat politikasıyla ne firmalara ne de sektörün ayakta kalma şansı var” ifadelerini kullandı.

“İnsan kaynakları sektörünün kendine ait, güçlü bir temsile ihtiyacı var”

Şenel, “Gebze’de birçok meslek grubu oda ve dernek çatısı altında örgütlenerek kendi sorunlarını dile getirebiliyor. Ancak insan kaynakları sektörü bu anlamda yeterince temsil edilmiyor. Gebze Ticaret Odası’nda insan kaynakları firmaları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, özel sağlık firmaları ve farklı hizmet alanları aynı komite içerisinde değerlendiriliyor. Bu durum, her sektörün kendi sorunlarına odaklanmasını ve çözüm geliştirmesini zorlaştırıyor. İnsan kaynakları sektörünün kendine ait, güçlü bir temsile ihtiyacı var. Kendi alanımızda örgütlenebilirsek sorunlarımızı daha net ortaya koyabilir, taleplerimizi doğrudan ilgili mercilere iletebilir ve çözüm için daha etkili adımlar atabiliriz” diye konuştu.

Yerli firmaların büyümesinin Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacağını ifade eden Şenel, “Ben yerli firmaların birbirleriyle rekabet etmesinden ziyade, büyüyerek global ölçekte faaliyet gösteren şirketlerle yarışmasını önemsiyorum. İnsan kaynakları firmalarının doğru kişileri doğru işlerle buluşturma noktasında birbirlerini rakip olarak görmemesi gerekiyor” dedi.