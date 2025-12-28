EFT ve havale işlemlerinde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) hazırladığı yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor. Buna göre, 200 bin lira ve üzerindeki para transferlerinde işlemin kaynağı ve maksadı açıklanacak, gerekirse belgeyle ispatlanacak.

İşlem tutarı arttıkça beyan yükümlülüğü de artacak. 20 milyon TL ve üzerindeki transferlerde ise tapu, noter belgesi, fatura gibi “dayanak belgeler” istenecek.

Belge sunmayan kişiler işlem yapamayacak. Bankalar, eksik belgeyle işlem gerçekleştirmeyecek. MASAK, belgeleri ve açıklamaları inceleyerek şüpheli işlemleri tespit edecek. Türkiye'nin haberine göre MASAK, kullanıcıların para transferlerinde seçebileceği işlem sebeplerini de belirledi.

Söz konusu sebepler arasında şunlar yer alıyor:

- Gayrimenkul alım ödemesi

- Motorlu taşıt ödemesi

- Borç verme veya ödeme

- Hediye, bağış veya yardım

- Vergi veya harç ödemesi

- Danışmanlık, sağlık, sigorta, avukatlık gibi hizmet ödemeleri

Kripto varlık, şans oyunu, eğlence ve sosyal medya harcamaları

Bu başlıkların dışında kalan işlemler için ise “diğer” seçeneği işaretlenecek ve en az 20 karakterlik bir açıklama yazılacak.