EFT ve havale ücretleri 2026’da güncellendi: Enflasyon farkı tarifeye yansıdı

Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini yakından ilgilendiren para transferi ücretleri, 2026 yılı itibarıyla yeniden düzenlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon rakamlarının ardından, yürürlükteki mevzuat kapsamında bankaların EFT ve havale işlemleri için uygulayacağı komisyon tutarları güncellendi.

TÜİK verilerine göre 2025 yılı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış oranı yüzde 30,9 olarak kesinleşti. Bankacılık hizmet bedellerinin hesaplanmasında esas alınan bu oran doğrultusunda, para transferi ücretlerine de yüzde 30,9 oranında artış yansıtıldı.

Komisyonlar işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi

Sözcü’nün haberine göre, bankacılık sektöründe yürürlükte olan mevzuat gereği her yılbaşında yapılan otomatik güncelleme kapsamında para transferi ücretleri yeniden artırıldı. Güncellenen tarifeyle birlikte, EFT ve havale işlemlerinde alınan komisyonlar işlem tutarına göre kademeli olarak belirlendi. Buna göre 8.300 TL’ye kadar olan para transferlerinde işlem ücreti 8,37 TL oldu. 8.300 TL ile 399.000 TL arasındaki işlemlerde ödenecek komisyon 16,76 TL’ye çıkarıldı. 399.000 TL ve üzerindeki yüksek tutarlı transferlerde ise bankalar işlem başına 209,38 TL kesinti uygulayacak.