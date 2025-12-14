EFT ve IBAN transferinde yeni zorunluluk: 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

Geçtiğimiz haftalarda TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen 11. Yargı Paketi’nin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, kamuoyunu yakından ilgilendiren birçok başlık içeriyor. Taslakta infaz rejimine ilişkin değişiklikler ve trafik cezalarındaki artışların yanı sıra, bankacılık sistemini etkileyecek önemli düzenlemelerin de yer alacağı belirtiliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de artan yasa dışı bahis kullanımı nedeniyle yeni bir eylem planı hayata geçireceklerini duyururken, uygulama kapsamında 11. Yargı Paketi'nde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacaktır" ifadelerini kullanırken, ayrıca paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferi sürecinde de kapsamlı yenilikler hayata geçirilecek.

Müşterilerden ilave doğrulama adımları talep edebilecek

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kanal ayrımı yapmaksızın (mobil, internet veya ATM) tüm kullanıcıların 20 kelimeden uzun bir açıklama yazmasını zorunlu hale getirecek.

Buna ek olarak bankalar, belirlenen tutarların üzerindeki transferlerde güvenlik amacıyla müşterilerden ilave doğrulama adımları talep edebilecek.

Çift katmanlı doğrulama işlemi

BDDK tarafından belirlenecek limitlerin üzerinde yapılacak para transferlerinde, dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcılar SMS, biyometrik veri ya da çipli kimlik kartlarıyla birlikte para transfer işlemini onaylamak zorunda tutulacak. Oluşturulacak çift katmanlı doğrulama işlemi ile müşteriler adına kötü niyetli kişiler tarafından kredi çekilmesi ve söz konusu tutarın farklı hesaplara aktarılması engellenmiş olacak.