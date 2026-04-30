Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde Halil Gündoğdu dönemi başladı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Türkiye’nin deri sektöründe köklü bir geçmişe sahip olduğunu, kötü günlerin geride kalması için çaba göstereceklerini ifade eden Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Halil Gündoğdu, Deri sektörü olarak fuarlardan ziyade sektörel ticaret heyetlerinden daha fazla verim aldıklarını dile getirdi.

Gündoğdu; “İtalya Riva Del Garda’da 2019 yılından bu yana düzenlediğimiz Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonları yapmayı sürdüreceğiz. 2027 yılından itibaren Milano Mipel Saraciye Fuarına daha da güçlü bir katılım göstereceğiz. Avrupa Birliği bizim en güçlü pazarımız. AB pazarındaki konumumuzu korurken hedef pazarlara yönelik Sektörel Ticaret Heyetleri ile yeni ihracat rotaları oluşturacağız. Afrika, Amerika ve Kuzey Avrupa hedef pazarlarımız olacak. 2026- 2027 dönemi için Yunanistan, Kanada, Afrika ülkeleri ve politik kriz aşıldığında Körfez ülkelerine yönelik sektörel ticaret heyetleri düzenleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Tarım sektörlerinde düşük kur, yüksek faiz sarmalının son 1 yıldır hissedildiğinin altını çizen Zandar da, “Deri sektörü olarak biz 3 yıldır ihracatta kan kaybediyoruz. Pek çok sektör bizim 3 yıldır yaşadıklarımızı yeni yaşamaya başladı. 2026 yılında deri sektörü ayakta kalabilir mi bilemiyorum. Türkiye’de sistem bizim dışımızda ilerliyor, uyum sağlayamadığımız takdirde emekli olacağız” dedi.

İhracatın yıldızları ödüllendirildi

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurulu, 2025 yılında birliğin ihracatının yüzde 62’sine imza atan 31 firmanın ödüllendirildiği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’ne de ev sahipliği yaptı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 2025 yılında Ege Bölgesi’ndeki deri ve deri mamulleri ihracatının yüzde 62’sine imza atan 31 firma için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenlendi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği üyeleri arasında birincilik ödülünü Lider Deri Ürünleri San. Tic. A.Ş. kazanırken, ikincilik Marc Chantal Deri Mamulleri’nin oldu. Narinbebe Ayakkabı ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. firması ise üçüncülük mutluluğu yaşadı.