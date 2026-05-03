Ege İhracatçı Birlikleri 1,69 milyar dolar ihracat açıkladı

Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatı 4 aylık dönemde yüzde 4'lük artışla 5 milyar 926 milyon dolardan 6 milyar 155 milyon dolara çıkarken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 2'lik artışla 18 milyar 322 milyon dolardan 18 milyar 733 milyon dolara ilerledi.

Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 22,3'lük artışla 20,8 milyar dolardan 25,4 milyar dolara çıktı. Türkiye nisan ayında 4,5 milyar dolarlık ihracat artış başarısı gösterdi. 2025 yılında Ramazan Bayramı nisan ayındayken, 2026 yılında mart ayına kayması ihracat artış hızında etkili oldu.

Tarım ve Madencilik İhracatında Artış

Ege İhracatçı Birlikleri'nin sanayi ürünleri ihracatı yüzde 25'lik artışla 570 milyon dolardan 714 milyon dolara ilerledi. EİB'de tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 9'luk gelişimle 567 milyon dolardan 617 milyon dolara çıkarken, madencilik sektörünün ihracatı yüzde 9'luk yükselişle 112 milyon dolardan 122,5 milyon dolara geldi.

Bünyesinde 12 ihracatçı birliği bulunan Ege İhracatçı Birlikleri'nde 9 birlik 2026 yılı nisan ayında ihracatlarını artırmayı başarırken, 3 ihracatçı birliği 2025 yılı nisan ayı performansının gerisinde kaldı.

Sektörel Performanslar

•Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği: 2025 yılı nisan ayında 205 milyon dolar olan ihracatını 2026 yılı nisan ayında yüzde 20'lik artışla 245 milyon dolara yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

•Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB): Nisan ayında ihracatını 135,5 milyon dolardan 170,7 milyon dolara çıkararak gıda sektörleri arasındaki ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. Yakaladığı yüzde 26'lık ihracat artış hızıyla nisan ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

•Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB): İhracatını yüzde 9'luk artışla 112,5 milyon dolardan 122,5 milyon dolara taşıdı ve zirvenin üçüncü basamağına adını yazdırdı. Yıllık ihracatını 1 milyar 348 milyon dolardan 1 milyar 421 milyon dolara çıkaran EMİB, 1,5 milyar dolar hedefine bir adım daha yaklaştı.

•Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği: Nisan ayında ihracatını yüzde 13'lük artışla 101,7 milyon dolardan 115 milyon dolara çıkararak kötü gidişe dur dedi.

•Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: İhracatını yüzde 4'lük artışla 92 milyon dolardan 96 milyon dolara taşıdı.

•Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği: Nisan ayında ihracatını yüzde 5'lik artışla 86,6 milyon dolardan 91 milyon dolara ilerletti.

•Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği: İhracatı 81,8 milyon dolardan 78,7 milyon dolara indi ancak düşüş yüzde 4'le sınırlı kaldı.

•Ege Tütün İhracatçıları Birliği: İhracatını yüzde 4'lük artışla 74,6 milyon dolardan 77,5 milyon dolara taşıdı.

•Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği: Yüzde 10'luk ihracat artışıyla 75,5 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.

•Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği: Nisan ayında 35,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

•Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği: 25 milyon dolar ihracat geliri elde etti.

•Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği: Nisan ayında ihracatını yüzde 19 artırarak 9,8 milyon dolardan 11,7 milyon dolara çıkardı.

Ege Bölgesi ve İl Bazlı İhracat Tablosu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin özel ticaret sistemi verilerine göre; Ege Bölgesi'nin 2025 yılı nisan ayında 2 milyar 208 milyon dolar olan ihracatı 2026 yılı nisan ayında yüzde 19'luk artışla 2 milyar 635 milyon dolara ilerledi. Ege Bölgesi'ndeki 9 ilin tamamı nisan ayında ihracat artışına imza attı.

•İzmir: Yüzde 15'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 296 milyon dolara çıktı. Ege Bölgesi ihracatının yüzde 49'una imza attı.

•Manisa: Yüzde 14'lük artışla 410 milyon dolardan 468 milyon dolara taşıdı ve ikinci sıradaki yerini geri aldı.

•Denizli: Yüzde 26'lık artışla 362,8 milyon dolardan 457,9 milyon dolara çıkardı ve üçüncü basamakta yer buldu.

•Balıkesir: Yüzde 48'lik ihracat artış hızıyla Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni il oldu. İhracatı 77 milyon dolardan 114,9 milyon dolara taşındı.

•Muğla: Yüzde 11'lik artışla 95 milyon dolardan 105,5 milyon dolara ilerledi.

•Aydın: İhracatını yüzde 17 artırarak 70,7 milyon dolardan 82 milyon dolara çıkardı.

•Afyonkarahisar: Yüzde 12'lik artışla 36,8 milyon dolardan 41,3 milyon dolara çıktı.

•Kütahya: Yüzde 16'lık ilerlemeyle 34,5 milyon dolar olan ihracatı 40 milyon dolara çıktı.

•Uşak: Yüzde 44'lük artışla 20,3 milyon dolardan 29,3 milyon dolara ilerledi.

Değerlendirmeler

Nisan ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, nisan ayındaki ihracat artışının altında 2025 yılı nisan ayına göre 2 fazla çalışma günü olmasının, 435 milyon dolarlık parite avantajının ve Körfez krizi dolayısıyla Türkiye'ye kayan siparişlerin etkili olduğunu vurguladı.

Eskinazi, "Bizler moralimizi yüksek tutup bu artışın devam etmesi ve geçmiş performansımızı tekrar kazanmak arzusundayız. TCMB'nın yüzde 3 döviz dönüşüm desteğini 3 ay uzatması, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında, ihracatçı kurumlar için kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde14'e düşürülmesi hem imalat hem ihracat faaliyetlerini birlikte yürüten kurumlar için ise kurumlar vergisinin yüzde 19'dan yüzde 9'a indirilmesi geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor" şeklinde konuştu.