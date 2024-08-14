Ege pamuğu, kalitesini yitiriyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Coğrafi işaret tescilli Ege pamuğunun kalitesinde son üç yıldır düşüş yaşanıyor. İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından lif analizi yapmak için kurulan İTB Laboratuvar Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ (İZLADAŞ) tarafından yapılan testlerde, Ege pamuğunun kalitesinde ciddi düşüşler yaşandığı belirlendi. İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, Ege pamuğunun içinde yabancı madde karışımının yüzde 50’ye yakın arttığını, kalitede yüzde 30’a varan kayıp belirlendiğini söyledi.

İZLADAŞ laboratuvarında Ege pamuğu ile ilgili yaptıkları çalışmayla, pamuğun özelliklerinin nasıl değiştiğini, kirlilik oranlarının neden arttığını araştırdıklarını aktaran Bülent Uçak, “2021, 2022 ve 2023 yıllarında yaptığımız bu araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlarda, kalitenin her geçen yıl geriye gittiği ve kirlilik oranının arttığı bir süreç yaşandığını gördük. 2021 yılında 92 bin 633 adet, 2022 yılında 133 bin 191 adet, 2023 yılında 47 bin 676 adet test yaptık” dedi.

Pamuk bitkisinin yapraklarını döküp hasadı kolaylaştırmak amacıyla kullanılan Defoliant ilaçların Tarım Bakanlığı tarafından yasaklandığını ve bunun alternatifi olarak pamukta kullanılmaması gereken diğer yardımcı ürünlere yönelindiğini aktaran Bülent Uçak, “Bu nedenle pamukların çeperleri ve yaprakları kuruyup, dalda duran pamuk kozasının içerisine nüfus ediyor. Üç yıl önce İzmir, Bergama, Söke ve Manisa’da üretilen pamuğun temizliği ve çeper oranı ile üç yıl sonra aynı bölgelerde üretilen pamuğun çeper ve temizlik oranı arasında farklar var. Üreticiyi geriye götüren diğer nedenler arasında tohum çeşitliliğinin fazlalaşması, depo uygulamalarında yaşanan sorunlar, kasa taşımasında yapılan hatalar, çırçırların yetersiz depolama koşulları, iklim değişikliği ve küresel ısınmayı sayabiliriz” açıklamalarında bulundu.

Sanayicinin Ege pamuğuna talebinin geçmiş yıllarda daha yüksek olduğunu, son dönemde küresel çapta da talebin düştüğünü dile getiren Uçak, “Amerika, kendi üreticisini korumak için bir çalışma yapıyor. En büyük tehdit ve rakip olarak Türkiye değil Brezilya görülüyor. Çin’in üretim konusunda önemli fonksiyonunu biliyoruz. Olumsuzluklarla baş edebilmemiz için işçi maliyetlerinden, hammaddenin kalitesine kadar her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yılarca iyi pamuk ürettik ancak üç yıldır çok hızlı bir şekilde geriye gittik. Pamuk üreticisi üç yıldır zarar ederek üretime devam ediyor. Devlet ve çiftçinin artık barışması, desteklemelerin artırılması lazım. Doğru tarım politikaları acilen uygulanmalı” ifadelerini kullandı.