Ege’de kuru meyve ihracatı başkan Yusuf Gabay’a emanet

DUYGU GÖKSU

Genel kurulda konuşan Gabay, son yıllarda sektörün hem sahada hem de uluslararası pazarlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Özellikle kuru incirde yaşanan kalite sorunlarına dikkat çeken Gabay, Avrupa Birliği denetimlerinin artmasıyla RASSF bildirimlerinin çoğaldığını ve bunun ihracatçılar için hem maddi hem de itibar kaybı yarattığını söyledi. Sorunların çözümü için daha katılımcı bir yapı kurulacağını vurgulayan Gabay, ürün bazlı çalışma grupları oluşturacaklarını ve incir için özel bir kriz masası kurmayı planladıklarını ifade etti.

Önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını da paylaşan Gabay, kuru incirde üretimden başlayarak kaliteyi artırmaya odaklanacaklarını, kayısıda don ve fiyat dalgalanmaları sonrası kaybedilen pazar payını geri kazanmak için tanıtım faaliyetlerini artıracaklarını belirtti.

Gabay’ın yönetim kurulunda Şemsettin Özgür, Ferhat Şen, Birol Celep, Osman Öz, Ahmet Bilge Göksan, Eliya Alharal, Nejat Almış, Barış Bayhan, Naci Çetin ve Mehmet Usta yer alırken, Denetim Kurulu, Ziya Aksüt, Erkan Geyik ve Emre Tuğrul’dan oluştu.