Egeli ihracatçılar, dış satımlarını yüzde 4 artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2023 yılı Ekim ayına ait ihracat verilerini açıkladı. Buna Ege İhracatçı Birlikleri yılın ilk 10 aylık döneminde 15 milyar 157 milyon dolarlık ihracatı kayda alırken, EİB’nin son 1 yıllık ihracatı yüzde 1,6’lık artışla 18 milyar 58 milyon dolardan, 18 milyar 340 milyon dolara yükseldi. EİB’te ekim ayında sanayi sektörleri ihracatlarını yüzde 7,6’lık artışla 716 milyon dolardan 770 milyon dolara çıkarırken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 1,5’luk gelişimle 619 milyon dolardan 629 milyon dolara geldi. Madencilik sektörü 82,9 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

EDDMİB işlenmiş ürün ihracatıyla 2023 yılını kayıpsız geçirecek

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği 191 milyon 250 bin dolarlık ihracat tutarıyla Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde zirvedeki yerini korudu. Türkiye’nin çelik ve demir ve demirdışı metaller sektörlerindeki ihracat kaybı son 1 yılda 9,5 milyar dolar olsa da, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 2 milyar 523 milyon dolarlık ihracat rakamıyla bir önceki yılki 2 milyar 540 milyon dolarlık ihracat rakamına çok yaklaştı. Bu başarıda Egeli çelik ihracatçılarının işlenmiş ürün ihracatındaki başarıları etkili oldu.

İhracat artış rekoru tekstilde

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği son aylardaki başarılı performansını ekim ayında da sürdürdü. ETHİB’in ekim ayı ihracatı yüzde 134’lük artışla 25 milyon dolardan 58,7 milyon dolara yükseldi. ETHİB, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ekim ayında ihracat artış rekortmeni oldu.

Gıda sektörlerinin lideri su ürünleri ve hayvansal mamuller

2022 yılı Ekim ayındaki 128,7 milyon dolarlık ihracat rakamını 2023 yılı Ekim ayında tekrarlayan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB çatısı altında gıda sektörlerindeki liderliğini sürdürdü.

Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörü üçüncü basamağın sahibi oldu

Başarılı bir yıl geçiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ekim ayında da başarısını sürdürdü. Ekim ayında ihracatını yüzde 6’lık artışla 120,8 milyon dolardan 127,4 milyon dolara taşıyan EYMSİB son 1 yıllık dönemde 1 milyar 327 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EYMSİB, ekim ayında EİB bünyesindeki 12 birlik arasında üçüncü sırada yer aldı.

Kuru meyve sektörü kuru incirle vites artırdı

Kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte hareketli bir döneme giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ekim ayında ihracatını yüzde 12 artırarak 109 milyon dolardan 122 milyon dolara ilerledi. EKMİB’in son 1 yıllık ihracatı da yüzde 6,4’lük gelişimle 866 milyon dolardan 921 milyon dolara ilerledi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ekim ayında 94,5 milyon dolar dövizi hanesine yazdırırken, küresel resesyona rağmen 2022 yılı ekim ayındaki ihracat seviyesine 2 milyon dolar eksiğiyle yaklaştı.

Küresel resesyon nedeniyle 2022 yılı ihracat seviyesinin gerisinde kalan Ege Maden İhracatçıları Birliği ekim ayında yüzde 8,4’lük azalışla 82,9 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyarken son 1 yıllık dönemde yüzde 9,6’lık gerilemeyle 1 milyar 84 milyon dolar ihracat seviyesinde kaldı. Ekim ayında, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 76 milyon 106 bin dolarlık ihracata imza atarken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 73 milyon 413 bin dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 68 milyon dolarlık ihracatla 2022 yılı ekim ayı ihracat hacmini tekrarlarken, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına getirilen yasak sonrasında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ihracatta hız kesti. EZZİB, ekim ayında ihracatını yüzde 19’luk artışla 25 milyon dolardan 30 milyon dolara taşıdı.

2022 yılı ekim ayında 13,1 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği 2023 yılı ekim ayında yüzde 6’lık kayıpla 12 milyon 308 bin dolar döviz getirisi sağladı.

Kimya sektörü ihracatını yüzde 38 artırdı

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde temsil edilmeyen sektörlerin ihracat performansı incelendiğinde kimya sektörü yüzde 38’lik artışla ihracatını 98 milyon dolardan 135 milyon dolara taşıyarak EİB’de temsil edilmeyen sektörler içinde liderliğini sürdürdü.

Otomotiv Endüstrisi sektörü 94,5 milyon dolarlık ihracat tutarıyla kimya sektörünü takip ederken, Elektrik ve elektronik sektörü 52,5 milyon dolar, Makine ve aksamları sektörü 43,1 milyon dolar, Çimento Cam Seramik ve Topran Ürünleri 22 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştılar.

Türk ihracatçısının küresel resesyon ve finansmana erişimde yaşadığı zorluklara rağmen 2023 yılının 10 aylık dönemindeki performansını başarılı bir dönem olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatçılar olarak kazanılmış pazarları kaybetmemek adına büyük bir mücadele verdiklerini kaydetti. Ege İhracatçı Birlikleri’nin 10 aylık ihracatının 15 milyar doları aştığı bilgisini veren Eskinazi, “Son 1 yıllık dönemde ise ihracatımızı yüzde 1,6’lık artışla 18 milyar 340 milyon dolara taşıdık. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında tüm olumsuzluklara rağmen mevcudu koruma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Sanayi ve madencilik sektörlerimiz bir önceki yılki ihracat rakamlarının gerisinde kalırken, ihracat rakamlarımızın artıda kalmasını sağlayan tarım ürünleri ihracatımız oldu. Tarım sektörlerimiz son 1 yıllık dönemde ihracatlarını yüzde 12,3’lük artışla 6,5 milyar dolardan 7,3 milyar dolara çıkardılar. Tarım ürünlerinde bazı ürünlerdeki ihracat kısıtlamaları olmasaydı 8 milyar dolar seviyelerini zorlardık.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 2024 yılı için ortaya koyduğu 265 milyar dolar ihracat hedefine azami katkıyı sağlamak için TURQUALITY ve URGE Projelerine yoğunlaştıklarını aktaran Eskinazi sözlerini şöyle tamamladı; “2024 yılında TURQUALITY ve URGE Projelerimize yenilerini ekleyeceğiz. 2024 yılında 15 Uluslalarası Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirmek için planlamalarımız sürüyor. Sektörel Ticaret Heyetleri, Alım Heyetleri, dijital pazarlama, tasarım, mesleki eğitim, inovasyon odaklanacağımız başlıklar olacak.”

Ege Bölgesi’nin 10 aylık ihracatı 25,7 milyar dolar

Ege Bölgesi 2022 yılı ekim ayında 2 milyar 447 milyon dolar olan ihracatını 2023 yılı ekim ayında yüzde 6’lık artışla 2 milyar 601 milyon dolara taşımayı başardı. Ege Bölgesi’nin 10 aylık ihracatıysa 25 milyar 772 milyon dolar oldu. Ege Bölgesi’nin 2022 yılı ocak-ekim dönemi ihracatı ise; 25 milyar 669 milyon dolardı.

İzmir 14 milyar 231 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatını domine etmiye sürdürürken, İzmir’deki iki serbest bölge İzmir’in 2023 yılındaki 10 aylık ihracatına 2 milyar 753 milyon dolar katkı sağladılar.

Manisa 2022 yılı ocak – ekim dönemindeki 4 milyar 222 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılının aynı döneminde yüzde 8,3’lük artışla 4 milyar 573 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi’nde en çok ihracat yapan ikinci il konumunu güçlendirdi.

Denizli 2022 yılının 10 aylık diliminde 3 milyar 951 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının aynı döneminde ihracatta yüzde 11’lik kan kaybı yaşadı ve 3 milyar 517 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

2023 yılına 1 milyar dolar ihracat hedefiyle giren Balıkesir, 10 aylık performansıyla 1 milyar doları geçeceğinin sinyallerini veriyor. Balıkeris 2022 yılı ocak – ekim döneminde 772 milyon dolar olan ihracatını yüzde 15’lik artışla 892 milyon dolara çıkardı.

Muğla ihracatını yüzde 9’luk artışla 785 milyon dolardan 856 milyon dolara yükseltirken, Aydın 785 milyon dolarlık ihracat kayda aldı. Kütahya 338,7 milyon dolar ihracat yaparken, Afyon 277 milyon dolar, Uşak ise 252,6 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Almanya zirvedeki yerini korudu

Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ekim ayında 146,7 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Amerika Birleşik Devletleri 110,5 milyon dolarla ikinciliğini sürdürdü. İspanya 76,4 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu. Bu ülkeleri 75,7 milyon dolarlık tutarla İtalya ve 71 milyon dolarlık taleple İngiltere izledi.

Fas, Cezayir ve Meksika’ya rekor ihracat artışları oldu

Ekim ayında EİB’den Fas’a yapılan ihracat yüzde 227’lik artışla 9 milyon dolardan 31 milyon dolara çıkarken, Cezayir’e yüzde 562’lik sıçramayla 3,3 milyon dolardan 22,2 milyon dolara ilerledi. Meksika’ya 5 milyon dolar olan ihracat ise; yüzde 291’lik artışla 19,6 milyon dolara yükseldi.