Egeli maden ihracatçıları ihracatını yüzde 33 artırdı

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Ocak-Ağustos döneminde Birliğimizden maden ihracatımız yüzde 20 artışla 865 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında ise yüzde 33 artışla 130 milyon doları ülkemize kazandırdık. Doğal taş sektöründe işlenmiş ürüne yoğunlaşarak ihracatımızı artırmaya çalışıyoruz. Egeli doğal taş ihracatçıları olarak 8 aylık dönemde 458 milyon dolarlık doğaltaş ihracatına imza attık. 2024 yılında yapılan her 100 dolarlık ihracatın 64 doları işlenmiş ürünlerden oldu. Ege’den en fazla maden ihracatını Çin, İspanya, İtalya, ABD ve Rusya’ya gerçekleştirdik. Doğaltaşta ise en fazla ihracat yaptığımız pazarlar; ABD, Çin, Fransa, Avustralya ve Almanya.” dedi.

Uzak ülkelere sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz

Başkan Alimoğlu, “Madencilik sektörü yaşadığı tüm zorluklara rağmen, yurdumuza döviz getirmek için elinden geleni yapıyor. Ruhsat ve izin süreci ne kadar basitleşir ve süreçler ne kadar kısaltılırsa; girdi maliyetlerimizin kontrolsüz artışına çare bulunursa; biz sektör olarak ihracatımızı en yüksek seviyelere taşımaya hazırız. Birlik olarak 2025 yılının ilk yarısında Ticaret Bakanlığımızın belirlediği uzak ülkelere yönelik olarak sektörel ticaret heyetleri planlıyoruz. En kısa zamanda takvimimizi üyelerimize duyuracağız. Birliğimizin en önemli etkinliklerinden olan Xiamen fuarında, Türk Doğal Taş Sektörümüz 2025 yılında fuarın en hareketli holü olan A6’da yer alacak.” diye konuştu.

Xiamen fuarı tüm dünyadan alıcıların buluşma noktası

Çin’in Ocak-Temmuz döneminde doğaltaş ithalatının yüzde 9 arttığını açıklayan Başkan Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Birçok kentsel dönüşüm projesine Çin hükümeti tarafından kredi sağlanacak. Dolayısıyla Çin pazarındaki varlığımızı daimi kılmalıyız. Bunun yanında, Xiamen fuarı aynı zamanda tüm dünyadan alıcıların buluşma noktası. İşlenmiş ürün ihraç edip Avustralya, Japonya, Singapur gibi pazarları hedefleyen ihracatçılarımızın da bu fuarda yer alması önemli. Biz milli katılım organizasyonuyla her şeyi onlar adına yapıyoruz. Onlara sadece taşlarını pazarlamak kalıyor. Bu fırsatı kaçırmayıp, bizim organizasyonumuzda yer almalarında fayda var.”

Korea Build Week Fuarı'na milli katılım düzenlemek için çalışmalara başladık

İbrahim Alimoğlu, geçen yıl katılım sağlanan, Londra’da gerçekleşen, Surface Design Show fuarına Şubat 2025’te yine info stantla katılım sağlayacaklarına değinerek, “Bu defa eş zamanlı bir Ticaret Heyeti de organize etmeyi planlıyoruz. Bu yıl da yine Korea Build Week Fuarına milli katılım düzenlemek üzere çalışmalara başladık. Hali hazırda devam eden “Yeni Dönem Doğaltaş Pazarlama ve Strateji Geliştirme” Ur-ge kümesi için belirlenen hedef ülkelere yönelik ticaret heyeti ve info stant katılımları planlıyoruz. Yine 2025 yılında yeni bir Ur-ge kümesi kurarak ihracatın tabana yayılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı yine organize edeceğiz

Başkan Alimoğlu, “Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle dört kez düzenlediğimiz AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı bu yıl global ekonomide yaşanan daralma ve ülkemizdeki tasarruf tedbirlerine uyum sağlanması için organize etmeme kararı aldık ancak 2025 yılında AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nı yine organize edeceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yarışmanın ödül töreni ile ihracat şampiyonları ödül törenini “Doğal Taş Gala Gecesi” adıyla, beraber düzenleyeceğiz.” diye konuştu.

Çevre dostu "Sürdürülebilir Madencilik" yapmaya devam edeceğiz

EMİB olarak bugüne kadar organize ettikleri çalıştayları “Hayatımız Maden” ve “Sürdürülebilir Madencilik” temalarıyla, tüm STK’ların katılımıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Alimoğlu şunları söyledi: “EMIB olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde “Sürdürülebilir Madencilik” vurgulamaya devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi madenler insan hayatının her alanında yaşamını kolaylaştırıyor, refahını arttırıyor. Bizde Türkiye’nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırmaya ve çevre dostu "Sürdürülebilir Madencilik" yapmaya devam edeceğiz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda Egeli madencilerin Muğla’daki orman yangınlarının söndürülmesi için seferber olarak; Madencilerin her türlü doğal afette yaraların sarılması için insan gücü ve makine ekipmanlarıyla sahada olacağını gösterdik.”