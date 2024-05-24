Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu açıklandı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından "2023 yılı üretimden satışlar" kriterine göre yapılan Ege'nin 100 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının sonuçları, İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, listede bir önceki yıla göre ilk 10'da değişiklik olmadığını, ilk 3'te yer alan Star Rafineri, Tüpraş İzmir Rafinerisi ve Petkim Petrokimya'yı, İzmir Demir Çelik, Philip Morris Tütün, Abalıoğlu Lezita Gıda, JTI Tütün, Abalıoğlu Yağ, Ravago Petrokimya ve Kardemir Çelik'in izlediğini söyledi.

100 firmadan 82'sinin kar beyan ettiğini belirten Yorgancılar, enflasyondan arındırılmış verilere göre, üretimden satışlar ve karların gerilediğini ifade etti.

Yorgancılar, şöyle konuştu:

"100 büyük firmanın üretim ve ihracat performansı, ülke ortalamasının üzerinde kalmıştır. Yüksek enflasyon, yüksek maliyetler ve kurun baskılanmasının etkileri verilere de yansımış, reel olarak ise üretimden satışlar azalmıştır. Enflasyon düzeltmesi etkisi ile mali kırılganlık göstergelerinde iyileşme gözlenmiş, öz kaynakların aktifler içindeki payı artmıştır. En ihracatçı sektörler, aynı zamanda en büyük ithalatçı olmaya devam etmektedir. Faiz oranlarının yüksek kalması, finansman giderlerine olumsuz yansımıştır. Önümüzdeki dönemde de finansal koşullar, sanayi sektörünü daha fazla zorlayacak gibi görünmektedir."

"Türkiye'nin önü çok açık"

Kredi faizlerinin yüzde 50-60 seviyesinde bulunduğu bir ortamın yatırım yapmak için uygun olmadığını, yüzde 10-15'ler seviyesine düşmesi gerektiğini dile getiren Yorgancılar, enflasyon düştükçe kredi faizlerinin de gerileyeceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcının güvendiği bir isim olduğunu, uygulanan ekonomi politikalarını bir şans olarak gördüklerini söyleyen Yorgancılar, "Açıklamış olduğu ekonomi politikalarına sonuna kadar destek olduğumuzu bir kez daha söylüyorum. Enflasyonu indirmek için çaba sarf ediyor. Tabii bir dokunuşta enflasyon inmez, bir programla, sistemle iner. Enflasyonu yeneceğiz, bundan hiç şüphem yok. Yeter ki birlik, beraberlik, istişare içinde olalım, programa güven duymaya devam edelim. Türkiye'nin önü çok açık, ben hiç karamsar olmadım. Her zaman önümüze bir dağ çıkar. O dağı çıkarken biraz yorulacaksınız ama inerken karşılığını alacaksınız. Böyle iniş çıkışlar olacak." dedi.

Yorgancılar, Türkiye ekonomisine ilişkin yıl sonu büyüme beklentilerinin yüzde 3-3,5 seviyesinde olduğunu, kendisinin ise yüzde 3,75 ile 4 arası bir seviye beklediğini dile getirdi, faizlerdeki düşüş eğiliminin süreceğini, enflasyonda da asıl rahatlamanın 2026'dan itibaren görüleceğini söyledi.

Enflasyon düzeltmesinin olması gerektiğini ama firmalara bununla ilgili ilave vergi yükümlülüğü getirilmemesi gerektiğini savunan Yorgancılar, "Düzeltilmiş bilançolardaki değer artışlarıyla ortaya çıkan suni bir karın vergisini ödemek için sanayicinin yüzde 50-55 faizle kredi kullanması adalet değildir." ifadesini kullandı.