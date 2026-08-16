Ege'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 2 milyar doları aştı

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Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamada göre, bünyesinde 5 yıldır gıda ihracatında lider konumda bulunan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2 milyar dolar ihracat rakamını aşan ilk gıda ihracatçı birliği oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, son bir yıllık dönemde ihracatlarını 1 milyar 763 milyon dolardan 2 milyar 1 milyon dolara yükselttiklerini belirtti.

Demir, yüzde 13,5 artış oranıyla EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en fazla artıran birlik olduklarını kaydetti.

İhracatın yüzde 80'i su ürünlerinden

İhracat rekoruna en büyük katkıyı 1 milyar 596 milyon dolarla su ürünleri sektörünün sağladığını aktaran Demir, toplam ihracatlarının yüzde 80'inin bu sektörden geldiğini ifade etti.

Demir, levreğin 682 milyon dolarla ihracatta ilk sırada yer aldığını, çipuranın 524 milyon, Türk somonunun ise 253 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yumurta sektörünün 169,5 milyon, kanatlı sektörünün 137,5 milyon, süt ürünleri sektörünün 39,5 milyon ve bal sektörünün 15,5 milyon dolarlık ihracata ulaştığını belirten Demir, sektörün ihracat yaptığı ülke sayısının da 118'den 122'ye yükseldiğini aktardı.

14 Ağustos 2025-13 Ağustos 2026 döneminde İtalya'ya 255 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Demir, Rusya'nın 241 milyon dolarla ikinci, Yunanistan'ın ise 236 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Demir, bu ülkeleri Hollanda, İngiltere, ABD, Irak, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya'nın izlediğini kaydetti.